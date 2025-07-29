暴雨｜粉嶺高爾夫球場成澤國　粉錦公路水淹私家車　司機被困求助

天文台於今日（29日）下午2時15分取消所有暴雨警告信號，但新界北部水浸特別報告仍然生效。網民拍攝到粉嶺高爾夫球場成澤國，而對開一段粉錦公路亦被水淹浸，今午2時42分私家車被困於1呎深水中，司機報案稱無法離開。



粉錦公路近高爾夫球場被水淹浸，私家車困於1呎深水中，司機報案稱無法離開。（香港公共交通智庫）

今日（29日）下午2時許，警方接獲私家車司機報案，指粉錦公路水浸，車浮在1呎深水中，無法離開。運輸署宣佈因水浸，粉錦公路(來回方向)近香港高爾夫球會的全線現已封閉。

新界北部水浸特別報告仍然生效，天文台表示新界北部，尤其是上水一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。

天文台提醒市民新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。