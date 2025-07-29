暴雨｜渠務署錄8宗水浸出動應變隊　「龍吸水」清環翠停車場積水

​天文台於今日（29日）早上8時40分發出紅色暴雨警告信號，隨後於9時10分發出本年首個黑色暴雨警告信號。渠務署於社交平台Facebook「下水水」專頁表示，轄下的「緊急事故控制中心」已於紅雨發出後啟動，處理及協調全港的緊急水浸個案，並派遣超過120隊緊急應變隊伍，巡查全港約240個容易淤塞地點及清理淤塞渠道，及用強力排水機械人「龍吸水」協助清理水浸個案。



​紅色及黑色暴雨警告信號生效期間，渠務署共確認8宗水浸個案，分別位於柴灣道迴旋處、淺水灣道近南灣迴旋處、赤柱村道、大浪灣村、南丫島橫塱村、環翠停車場、柴灣道（近慈幼學校），以及粉錦公路（近香港高爾夫球會）。署方派遣緊急應變隊伍到現場處理，所有水浸個案均能夠於1至2小時之內完成處理及清除，受水浸影響的道路亦已回復正常運作。



渠務署派遣強力排水機械人「龍吸水」協助清理水浸個案。（FB 下水水 Drainy）

​因應2023年9月發生的特大暴雨期間，柴灣道迴旋處一帶，包括柴灣道、翡翠嶺、連城道及柴灣環翠停車場，曾發生廣泛及嚴重水浸。渠務署表示，已檢視水浸個案成因，並完成多項小型工程，包括於翡翠道加建一條約300米長，1.65米直徑的新排水管道、於翡翠道車路加建集水溝、於柴灣道迴旋處花園建造臨時地下雨水泵房及加建進水口，以疏導並紓緩該處的水浸情況。此外，署方正在各區包括柴灣區為多項雨水排放系統改善工程進行規劃及詳細設計工作，有關工程將分批有序完成。

就今早環翠地下停車場發生水浸，渠務署派遣強力排水機械人「龍吸水」清理，並於1小時內完成清理工作。

​渠務署表示，署方一直積極應用創新科技，以提升工作效率。例如在今年引入4部高性能排水機械人，提升部門應急能力，加快水浸事故處理效率。在實時監察水浸方面，署方亦於各區安裝了超過300個遠程裝置，實時監察各區雨量、主要河道或水道的水位及潮位。

另外，署方亦正在全港合適地點安裝最新型的水位監測器（內澇監測器），感測路面的積水深度，以掌握實時水位數據。當內澇監測器感測到路面有積水時，署方會立即派遣緊急應變隊伍及高性能排水機械人協助。

渠務署指，​在天氣不穩定的情況下，會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。署方呼籲市民應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。