大欖涌村屋男清潔工疑3層高墮下　昏迷送院搶救不治　地上遺血跡

大欖涌發生工業意外。今日（30日）下午3時26分，警方接報案指，一姓鍾（44歲）男工人於大欖涌村一村屋工作期間，懷疑意外從3樓墮下，不省人事。救援人員接報趕至，事主仍然昏迷，隨即由救護車將他送往屯門醫院搶救，其後證實死亡。警方到場發現地上遺下一灘血跡，現正調查事件。



現場消息指，涉事男工人為清潔維修工人，當時他正與另一名工人在天台位置工作，其間從兩座村屋中間意外墮地，地上遺下大量血跡。現場可見，村屋外亦搭有棚架。



據了解，涉事村屋近日進行翻新工程，鍾男新加入於上址工作，負責為村屋外圍的清潔。今日事發時他在村屋天台收拾時，懷疑不慎從天台3層高跌落，頭部著地；其後由姓張（43歲）男工友發現他躺在地上，不省人事，於是報警求助。警員到場後，發現死者身上並無配戴安全帶。



一名男工人在天台位置工作期間，懷疑從3層高意外墮地，陷入昏迷送院搶救。（林振華攝）

工權會表示，其職員分別往現場了解，及趕赴醫院向死者家屬提供即時支援。會方要求勞工處徹查並公開交代初步意外原因，並促僱主協助家屬渡過難關。該會呼籲，所有高空工作，僱主必須為僱員提供安全帶及獨立救生繩等防墮裝置，並監督工人使用。

勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。

地上遺下大灘血跡。（林振華攝）

現場可見，村屋外搭有棚架，警員到場調查。（林振華攝）

一名男工人在天台位置工作期間，懷疑從3層高意外墮地，陷入昏迷送院搶救。（林振華攝）