仁安大廈停電︱疑暴雨滲水至電箱短路　居民呻：熱到阿媽都唔認得

天文台昨日（29日）先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告信號。暴雨期間，觀塘康寧道23號仁安大廈電錶房疑因滲水令電箱短路冒煙，導致全幢大廈及多間地舖一度大規模停電。《香港01》記者今日（30日）重返現場，可見大廈電箱嚴重損毀，燒至熏黑，大量電線焚毀。經搶修後，現時仍有部分大廈單位及地舖仍未復電。



有地舖餐廳今日仍然暫停營業，另有食店因停電未能關閉大閘，需要職員通宵看守；有居民見狀昨夜到親人家中借宿一宵，亦有居民選擇留在單位，但直言難捱酷熱天氣，大呻：「熱到阿媽都唔認得！」，今日隨即收拾行裝到深圳避暑。



記者重返現場，發現仁安大廈電錶房內電箱嚴重損毀，燒至熏黑，燒焦大量電線。（蔡正邦攝）

昨晨9時許，居民龔小姐得悉大廈停電後提前上班，及後她得知大廈仍未復電，因此下班後便到兒子家中暫住。龔小姐今日回到單位，發現雪櫃內有少量食物變壞，她現時帶同一條魚回到兒子家，表示若然今晚仍然停電，會留在兒子家中。

居民Joe表示，昨晚她留在單位過夜，惟因停電需要打開門吹風散熱。Joe接受訪問時正收拾行裝，她指現稍後會到深圳暫住，直言昨晚「熱到阿媽都唔認得」，又指雪櫃內的食物全都變壞，「成個冰箱都臭晒」。

食店職員劉小姐向記者表示，由於店舖大閘為電閘，不能用人手關閉，所以同事需要通宵看守店舖，待公司派員前來關閘。劉小姐指，昨晚已清空雪櫃所有食物，以她所知，店舖一日營業額幾3萬元，而食品貨物則至少1萬元，實際損失金額仍有待老闆點算。

食店職員劉小姐向記者表示，由於店舖大閘為電閘，不能用人手關閉，所以同事需要通宵看守店舖。（蔡正邦攝）

現場可見，觀塘民政事務署職員在場為居民提供協助，此外亦有水務署職員打開消防栓為居民提供臨時食水。

中電發言人昨日指，昨日上午約8時42分，中電接獲觀塘仁安大廈客戶的停電報告，隨即派員到場檢查，確認中電供電正常。經初步了解，客戶電力設備懷疑因惡劣天氣影響引致滲水而出現故障，部分住戶的電力受到影響，大廈電工正進行搶修工作。

觀塘區議員馬軼超昨日在場協助居民，指業主立案法團已聯絡工程人員，估計搶修需時最快3日，但由於工程款額過大，法團需要找水電承辦商報價，開會批款及通知業主。