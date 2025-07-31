大欖涌工傷｜親友黯然認屍　死者為經濟支柱　返新工僅1個月墮斃

大欖涌昨日（30日）發生致命工業意外。一名姓鍾（44歲）男清潔工人在大欖涌村一村屋工作期間，懷疑意外從3層墮下，昏迷送院搶救後不治。今日（31日）死者2名親友在工權會人員的陪同下到葵涌公眾殮房認領遺體。



工權會總幹事蕭倩文表示，事主為家庭經濟支柱，生前曾任職旅行巴司機及的士司機，惟因開工不足，遂轉行做油漆及清潔工人，日薪約1000元，豈料返新工僅一個月便發生意外。事主的妻子雖有兼職工作，月入僅數千元，家中尚有一名16歲女兒患有學習障礙。蕭又指，相信事主在天台下方的石𡒊工作時墮下，當時身上沒有安全帶或其他防墮裝備，男工友沒有目睹事發經過。



事主突然離世，令家庭陷入困境。蕭倩文希望市民能伸出援手。此外，工權會得悉死者生前所屬的公司表示會協助處理後事，但具體安排仍未敲定。

今日（31日）死者2名親友在工權會人員的陪同下到葵涌公眾殮房認領遺體。（馬耀文攝）

昨日（30日）下午3時26分，警方接報案指，一名姓鍾（44歲）男工人於大欖涌村一村屋工作期間，懷疑意外從3樓墮下，不省人事。救援人員接報趕至，事主仍然昏迷，隨即由救護車將他送往屯門醫院搶救，其後證實死亡。警方到場發現地上遺下一灘血跡，現正調查事件。

一名男工人在天台位置工作期間，懷疑從3層高意外墮地，陷入昏迷送院搶救。（林振華攝）

現場消息指，涉事男工人為清潔維修工人，當時他正與另一名工人在天台位置工作，其間從兩座村屋中間意外墮地，地上遺下大量血跡。現場可見，村屋外搭有棚架。

據了解，涉事村屋近日進行翻新工程，鍾男新加入於上址工作，負責為村屋外圍的清潔。事發時他在村屋天台收拾時，懷疑不慎從天台3層高跌落，頭部著地；其後由姓張（43歲）男工友發現他躺在地上，不省人事，於是報警求助。警員到場後，發現死者身上並無配戴安全帶。

地上遺下大灘血跡。（林振華攝）

現場可見，村屋外搭有棚架，警員到場調查。（林振華攝）