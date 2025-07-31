有片｜的士第一身直擊　撞切線車後翻側　乘客連叫「睇住」仍撞車

網上流傳一段車cam片，懷疑是一輛的士拍攝。片中可見，該車沿路直行，前方一輛黑色七人車，在公路一分岔路口突然向左切線。該車乘客見狀連忙呼叫「睇住，睇住，睇住!」司機亦隨即扭左軚閃避，惟最終右車頭與七人車相撞，更繼而翻側撞向石壆，滑前一段距離後始停下。



意外後，車上乘客亦十分冷靜紛紛詢問「有冇事？司機。」其間一把男聲又稱「點樣先？我哋點樣安全出到去先。」另一把女聲則回答「報警先啦！」影片就此結束。據知事發地點為沙瀝公路，涉及一輛的士及一輛私家車。意外中，的士女司機及4名乘客輕傷送院，私家車司機則沒有受傷。



一輛黑色七人車突然在公路分岔路口切線。（fb／馬路的事討論區 Sam Kwong）

片段引起網民熱議，有人斥涉事的士為何不收油「睇住繼續篤油！」、「明明收到，係要做成龍！」、「反應時間絕對夠收 ！」、「已經叫住睇住都撞落去，天才！」亦有網民大讚片中乘客十分冷靜「男無勞嘈，女無尖叫，出咗事冇怪大家，大家出謀獻策，諗計渡過眼前難關 。」

的士收掣不及撞上七人車繼而翻側。（fb／馬路的事討論區 Sam Kwong）

警方表示，前日（29日）晚上9時28分，一輛的士及一輛私家車同沿沙瀝公路往新蒲崗方向行駛，其間私家車突然切線，的士收掣不及直撞私家車，繼而翻側，車上司機及乘客則自行爬出。意外後，的士女司機報稱頸痛；車上3男1女乘客則報稱頸、胸口及腰痛，所有傷者由救護車送往威爾斯親王醫院治理。

的士收掣不及撞上七人車繼而翻側。（fb／馬路的事討論區 Sam Kwong）

的士翻側撞向石壆，滑前一段距離後始停下。（fb／馬路的事討論區 Sam Kwong）