銅鑼灣鐵板餐意外｜食「火焰豬手」被燒傷　46歲女傷者仍危殆留醫

昨日（30日）銅鑼灣百德新街57號地下一間茶餐廳，侍應為食客送上鐵板餐，饌玫瑰露酒點火時意外搶火，46歲和17歲女食客燒傷，被送往律敦治醫院治理。



46歲女傷者今日（31日）仍然留醫，情況危殆。丈夫昨受訪時表示妻子嚴重燒傷，「甩晒皮，好大鑊」。



少女臉部燒傷，送院時須以面膜敷治。（梁偉權攝）

事發於昨日（30日）晚上7時11分，一行8人到百德新街57號地下一間茶餐廳用膳，侍應為食客送上鐵板餐饌玫瑰露酒點火，但火焰較弱，再倒時懷疑搶火，46歲陳姓女子手部、胸口和臉部遭到燒傷，17歲女子則臉頸遭到燒傷，其他人立即撲火，兩名女傷者清醒由救護車送往律敦治醫院接受治理。其中17歲傷者送院時要以面膜敷治。

《香港01》記者昨日在醫院接觸到46歲女傷者的丈夫，他憶述當時一班朋友聚餐同枱吃飯，其間鐵板餐上菜，侍應饌入酒精，再點燃火種，其後繼續加入酒精，隨即「搶火爆咗過對面」，傷及其妻子和友人女兒。他指侍應起初饌酒後「熊」一聲起火，他還覺得「好靚」，不料隨後搶火；又指當時兩名傷者全張臉起火，頭髮亦燒着，臉部「甩晒皮，好大鑊」。消息指，當時在場人士見狀，立是用布蓋住兩名傷者，以撲熄火勢。

銅鑼灣有食肆侍應為顧客的鐵板餐饌玫瑰露酒時意外搶火，兩名女食客燒傷。（梁偉權攝）

餐廳負責人賴先生昨表示，當時上菜的為「火焰豬手」，一名「同事仔」為客人落玫瑰露時並點着火焰後，「再幫佢（客人）落咗少少玫瑰露，跟住唔小心搶火，支玫瑰露就爆咗出嚟，導致個火比較大」。他又稱火焰豬火並非新菜式，以往未曾發生同類型意外，至於今次意外起因則有待消防和警方調查。

餐廳負責人稱涉事菜式為「火焰豬手」。 （梁偉權攝）

銅鑼灣有食肆侍應為顧客的鐵板餐饌玫瑰露酒時意外搶火，兩名女食客燒傷，據悉當時兩名傷者坐在點用涉事菜式者的對面。（梁偉權攝）

受傷少女由母親（圖）陪同送院。（梁偉權攝）