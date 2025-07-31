19歲女大專生被招攬做「假輔警」呃50萬　涉多宗案未曾獲酬

警方偵破一宗假冒公職人員電話騙案，拘捕一名19歲女大專生。調查發現，騙徒假冒內地公安，致電受害人並訛稱其內地親友被捕，需要受害人交出大額保釋金。及後被捕人假扮香港輔警，並偽造及出示虛假輔警委任證，相約受害人於銀行附近收取騙款。牽涉受害者為61歲女子，被騙款項達50萬，她驚覺受騙報警。警方2小時內拘捕19歲女，相信她牽涉6月上旬起多宗案件，要求多名受害人簽署保密協議。



黃大仙警區刑事部署理總督察吳澤鉅表示偵破一宗「假冒官員」及「冒警」以欺騙手段取得財產的騙案。 （羅日昇攝）

黃大仙警區刑事部署理總督察吳澤鉅在簡報案情時表示，偵破一宗「假冒官員」及「冒警」手法的騙案。受害人為61歲女士，她早前接獲自稱內地公安人員電話，並訛稱報案人身處內地的親人涉及一宗刑事案件被捕，要求事主繳交30萬元保釋金。事主深信不疑，到銀行為騙徒準備款項。其後一名女子隨即出現，向事主展示一張虛假的香港輔助警察委任證後取款離去。

騙徒食髓知味，同日較後時間再次致電受害人，要求額外20萬元保釋金，並重施故技相約受害人在銀行外交收。受害人信以為真並再次受騙。其後，騙徒進一步要求受害人提供100萬元作保釋金，受害人起疑，其後致電其親人，確定其平安無事，發覺受騙並報案求助。

黃大仙警區刑事支援隊接報後，立即聯同刑事情報組進行深入調查及迅速部署拘捕行動，於兩小時內以涉嫌「以欺騙手段取得財產」和「冒警」罪拘捕一名19歲本地女子，成功避免受害人蒙受更大的金錢損失。被捕人現時被扣留調查。

警方強調本案中展示的香港輔助警察委任證造工粗糙，市民如對委任證真偽存疑，應聯絡警方查詢。（羅日昇攝）

經進一步調查後，警方發現被捕女子承認自今年6月上旬起，曾在全港多個地區以類似手法行騙，並要求多名受害人簽署保密協議。警方相信，這些所謂的保密協議是詐騙集團用以掩飾其犯罪行為的手段，旨在騙取受害人的金錢後，進一步阻止受害人向執法部門求助，從而延誤案件揭發的時間。

據了解，被捕人指從Coldcall得悉上述工作機會，過往主要協助詐騙集團簽署保密協議行騙，今次是首次負責收取騙款。集團聲稱只要完成多個工作後，可獲一筆可觀回報，但她至今仍未收到詐騙集團所許諾的報酬。同時，她一直以Telegram等通訊軟件與詐騙集團聯絡，未見過主腦真面目。至於涉案贓款流向，警方仍然在追查中。

警方強調本案中展示的香港輔助警察委任證造工粗糙，市民如對委任證真偽存疑，應聯絡警方查詢。

+ 2

警方提醒市民，若接到假冒內地官員的來電，指控您或您的親人涉及刑事案件，並要求簽署保密協議或文件，請立即致電警方防騙易熱線18222。

警方指詐騙集團常趁暑假期間招募希望賺取暑期工收入的年輕人，利用其協助進行詐騙活動。本案被捕人為一名本地女子，現正就讀本地大專院校。警方提醒年輕人，在求職時應提高警惕，謹慎核實工作的背景及性質，避免誤墮法網。警方重申會繼續打擊各類型詐騙罪案。任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為禁10年。市民切勿以身試法。