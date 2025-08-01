一日兩宗泰國抵港「機艙老鼠」　兩內地漢偷信用卡及$2萬現金被捕

機場警區昨日（7月31日）接獲2宗報案，指同日2班由泰國飛往香港的航班當中，分別有一名泰國籍女乘客及一名持護照的內地男乘客將隨身物品放在座位下空間及座位上方的儲物櫃，其後發現當中信用卡及現金不翼而飛，懷疑被人盜去。



機場警區人員接報到場，經初步調查後，分別拘捕2名年齡為37及58歲持護照的內地男子，涉嫌「盜竊」。根據調查顯示，該2名男子懷疑分別盜取該2名受害人2張信用卡和共約值2萬的港幣和外幣現金。



2名被捕男子現正被扣留調查，案件已分別交由大嶼山警區刑事調查隊第四隊及機場警區刑事調查隊第三隊跟進。

昨日（7月31日）2班由泰國飛往香港的航班當中，分別有一名泰國籍女乘客及一名持護照的內地男乘客發現信用卡及現金不翼而飛。（資料圖片/陳葆琳攝）

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區持續進行宣傳及教育工作，並與機場持份者，包括香港機場管理局、機場保安有限公司及航空公司保持緊密聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，例如建立疑犯資料庫，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過舉辦定期防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。

警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，切勿以身試法。