入境處聯警反黑工搜128個地點　拘16人包括觀塘酒樓蒙古舞者

入境處一連四日（7月28日至31日）在全港多區，展開分別是代號「促進行動」、「機靈行動」和「曙光行動」的反非法勞工行動，以及聯同香港警務處執行的「風沙行動」，搜查128個目標地點，包括工業大廈、住宅單位及餐廳。行動中，共拘捕15名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的54歲女僱主。



人員檢獲舞者表演服裝。（入境處提供）

其中在「曙光行動」，入境處調查人員於網上巡邏期間，發現觀塘一間食肆懷疑安排旅客表演舞蹈及雜技，隨即派員於7月28日展開行動，在他們於該餐廳表演時將其拘捕。被捕的非法勞工為兩男四女，均為內地訪客，年齡介乎20至25歲。網上亦流傳涉事酒樓提供蒙古舞表演的片段。

網上流傳涉事酒樓提供蒙古舞表演的片段。（Facebook Bearhung Hung）

在其餘行動中，入境處共拘捕7男2女懷疑非法勞工（27歲至55歲），其中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另有一名54歲女子涉嫌聘用非法勞工被捕。

行動中，共拘捕15名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。（入境處提供）

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。