旺角奪命火︱消防處長指消防系統正常　或因無按消防撳手致沒警鐘

旺角洗衣街111至121號建煌華廈昨晚（7月31日）發生奪命火災，單位內4人當中，僅75歲女住戶獲救，其80歲男友、52歲兒子和6歲曾外孫不治。消防處處長楊恩健指單位燒毁最嚴重是冷氣機旁邊的一排光管，可能是起火源頭，已檢走調查。初步調查大廈消防系統、火警鐘、消防撳手運作正常，或因當時無人按動消防撳手，導致警鐘沒有響起。



消防處處長楊恩健交代旺角的奪命火警。（林子明攝）

楊恩健今日出席活動後會見傳媒，提及旺角昨晚火警導致3人去世，對相關家人致以深切慰問。他表示，今早消防處火警調查專隊聯同機電工程署及政府化驗所調查，燒毁最嚴重是冷氣機旁邊的一排光管，可能是起火的源頭，已檢走有關電器並送往化驗所檢驗，要進一步確立是否火警有關。初步救援期間，發現3名死者沒有燒傷情況，死因有待驗屍確認。

楊恩健亦提出逃生建議，若單位發生火警時，市民應立即逃離單位。若當大門或逃生途徑起火，就應到有窗的房間，可用毛巾封住門縫，窗戶則可提供新鮮空氣呼吸，此外可以在窗邊有揮手動作，令救援人員確立位置。

探員在起火單位調查後，檢走多件證物並用透物膠袋及白色盒裝載離開。（翁鈺輝攝）

本次3名死者身處的廚房及廁所都有窗，楊恩健表示一名中年男子及一名小童在廁所內，救援時門是打開的；另一老人身處的廚房亦有打開門。至於為何他們未能逃出單位，他指單位起火時濃煙密佈，加上單位內有不少雜物，不排除會影響逃生。

至於有指現場沒有警鐘聲，楊恩健表示，下午有檢視現場火警系統，屬正常運作狀態。對於為何消防鐘正常但不響，楊表示，可能當消防撳手沒有被使用，而為何無人使用消防撳手則要進一步調查。

此外，楊恩健指根據紀錄，上一次巡查為2024年6月6日，沒發現有消防隱患。今日火警後消防處亦即時派出分區公眾安全隊巡查大廈，發現有阻塞走火通道的情況，即時發出消除火警危險通知書，希望相關人士移除危險。

警方於昨晚11時13分接獲多人報案，指旺角洗衣街111至121號冒出濃煙，懷疑發生火警。消防接報到場，將位於上址一個單位近窗邊的75歲女子救出，並在廁房發現80歲男子，以及在廁所發現52歲男子和6歲男童，隨即亦救出他們，由救護員送院。消防其後將火救熄。事件中有約20男28女由人員協助疏散到安全位置。

3名男傷者昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。老婦清醒被送往伊利沙伯醫院治理。消防亦在該單位内發現兩具貓屍，由相關機構撿走。

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消息稱，4名死傷者同住上址一個相連單位，大約1000呎單位，有一個客廳，四間房，一個廚房及兩個浴室。75歲老婦與80歲老翁交往並同居上址逾30年。另兩死者為老婦其中一名兒子及另一名兒子的外孫。換言之，老婦的男友、兒子和曾外孫今次一同葬身火海。

消防處表示，經初步調查後，排除火警由涉事單位內的冷氣機或風扇引致，起火原因與單位內的燈具有關。最終結果有待政府化驗所完成化驗後確定，事件並無可疑。