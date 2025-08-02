43歲男涉恐嚇傳媒及籌款支援逃犯　獲准保釋　9月回警署報到

警務處國安處於前日（7月31日）在粉嶺拘捕一名謝姓43歲本地男子，涉嫌「煽動意圖的相關罪行」及「刑事恐嚇」。調查指被捕人於6月時向多間傳媒郵寄同一內容的匿名恐嚇信，內容為警告傳媒按指示刊登一則報道，否則會縱火燒毁相關傳媒辦公室。警方今日（2日）指，被捕男子已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。



警方國安處拘捕43歲男子涉煽動意圖罪及刑事恐嚇。（王譯揚攝）

警方昨日（1日）就案件召開記者會，警務處國家安全處警司周學賢指，6月時接獲多間傳媒報案指收到同一內容的匿名郵寄恐嚇信，信件內容警告傳媒按指示刊登一則報道，否則會縱火燒毁相關傳媒辦公室。報道內容涉及一個網站，網站內聲稱以優惠價錢發售一些紀念品籌募經費，用作支援違反國安法而逃亡海外並被警方通緝的逃犯，亦支持向外國政府要求制裁香港官員及法官的活動。

警務處國家安全處警司周學賢交代案情。（王譯揚攝）

報道內容涉及一個網站，網站內聲稱以優惠價錢發售一些紀念品籌募經費，用作支援違反國安法而逃亡海外並被警方通緝的逃犯，亦支持向外國政府要求制裁香港官員及法官的活動。

由於恐嚇信及網站涉及危害國安行為，國安處接手調查，發現該網站利用海外網站建設服務供應商提供的服務而建，人員根據網站內容調查並鎖定疑人，昨日（7月31日）在粉嶺拘捕一名謝姓43歲本地男子，搜查其住所後，在其電腦搜到多個檔案，包括涉案網站的圖片及資料，以及詳列本地傳媒機構名稱及辦公室地址，包括向警方報案傳媒機構。被捕人士仍被扣查中。