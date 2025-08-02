李嘉誠深水灣道大宅外4樹倒塌 每棵5米高壓行車線 消防到場鋸走
撰文：凌逸德
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本港今日（2日）連場暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告，除多區出現水浸外，亦有不少地方有樹倒塌。下午5時許，警方接報南區深水灣道79號對開有樹倒塌。消防到場，發現4棵各高約5米的大樹塌下，壓住來回行車線，遂聯同工人在場鋸走塌樹。翻查資料，深水灣道79號為長和系創辦人李嘉誠的大宅。
天文台先在今早6時50分發出黃色暴雨警告，至早上9時10分升為紅雨，35分鐘後改發黑雨，維持兩小時後，於11時45分改發紅色暴雨警告，至12時30分改為黃雨，下午4時取消所有暴雨警告。由早上6時50分至傍晚6時，消防處共接獲最少11宗塌樹報案，其中10宗是在暴雨警告生效期間發生；塌樹個案分佈在西貢、荃灣、葵涌、青衣、油麻地、元朗、落馬洲等。
另一方面，渠務署確認最少5宗水浸個案，分別位於北大嶼山公路、屯門公路、西貢大網仔路、青衣西北交匯處，及荃灣沙咀道近荃景圍，局部行車線最高水深約20至30厘米，5宗個案經渠務署及路政署緊急應變隊伍努力後，均已完成處理及清除。
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