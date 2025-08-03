沙田第一城單位夫婦失聯傳異味 兒子登門揭兩人燒炭亡 重案調查
撰文：凌逸德
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沙田揭發燒炭雙屍案。今日（3日）下午4時09分，警方接獲一名男子報案，指與父母失聯，前往兩人位於沙田第一城32座的寓所探訪時，發現傳出異味，心感不妙報警。人員趕至發現該對分別姓鄭（63歲）及姓黃（62歲）夫婦倒臥屋內，旁邊有一盆燒過的炭，已明顯死亡。
消息稱，報案人早前已經離港，最後一次與父母聯絡為7月9日；他昨日（8月2日）返港後，今日上門探訪，入屋後發現睡房傳出異味，終報警揭發事件。警方沒有檢獲遺書，但相信涉事夫婦受錢債問題困擾，將案件暫列「自殺」處理，沙田警區重案組第二隊已接手跟進。
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