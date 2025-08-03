有片｜新蒲崗九巴疑未拉實手掣溜前　車長救車無果撞車　乘客驚呼

新蒲崗今午（3日）於20分鐘內，接連發生兩宗九巴車禍；其中一車長疑未拉實手掣肇禍。下午2時50分，一輛13D九巴沿太子道東駛往觀塘方向，在譽港灣對開埋站時，被一輛專線小巴撞倒。20分鐘後，後方一輛1A九巴收掣不及撞前，幸兩宗意外均無釀傷亡。13D巴士52歲男車長、小巴84歲男司機及1A巴士50歲車長亦無受傷。



涉事1A九巴出事影片，事後在網上瘋傳。當時13D及小巴停在事故現場，1A埋站後開車時，恰巧有兩名男女截車，其中女方攜有手拉車，車長做手勢示意，並停車及離開駕駛室協助。惟他離開司機位後、手按上客位頂部黃色掣手動開門時，巴士隨即溜前。車長救車無果，巴士直撼向13D右邊車尾，登時擋風玻璃爆裂，車上傳出一片驚呼聲，最後乘客獲安排落車。上載片段的網民稱：「聽到司機話手掣拉唔實搞到溜前。」



意外後1A九巴的擋風玻璃爆裂。（是日快快-巴士即日相 / Tommy Chang）

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