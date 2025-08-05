黑雨│將軍澳水浸巴士小巴　消防救出34人　網傳小巴乘客跳窗逃生

天文台於周一（4日）晚上11時45分發出黑色暴雨警告信號，直至大約兩小時半，天文台始轉發紅色暴雨警告信號。其中，西貢及將軍澳雨勢相當大，將軍澳敬賢里停車場更有逾20輛汽車被水淹浸，部份更浸至半架車身高度；而在發出黑雨前約半小時，將軍澳有巴士及小巴在道路上遇水浸死火，兩名司機及數十名乘客被困。網上有傳小巴乘客當時極之緊張，有人透過車窗逃生。警方指，消防救出34人，包括兩名司機，當時水深約兩呎。



小巴當時被浸過車輪。（網片截圖)

網上有一條僅數秒短片廣傳，可見相信是將軍澳寶康路近電話機樓馬路有水浸，一輛城巴及一輛專線小巴疑死火，被困水中。當時水浸過小巴車輪，小巴上有多名乘客，或坐著或站著。

該片段配上一段文字，大約指拍攝者當時乘坐小巴回家，當接近寓所時發現路面水浸，小巴死火被困。小巴司機著乘客冷靜，指等細雨時會水退。

但拍攝者認為：「可惜啲雨水不停，反而車箱開始水浸到樓梯位，乘客們都非常緊張 。有乘客見議報警，但司機還在猶豫中。乘客叫司機打開太平門逃生，但水位已經過了一半、太危險。係消防車還未到情況下，我決定跳車窗走人，等待消防員救援。在未到救護人員情況下，我救援左兩名乘客逃車!其實都危險，好彩是輕微擦傷。」

有網民笑言「學印度人坐上車頂，如果無雷」。但拍攝者稱當時情況危急：「再唔走，車頂都浸埋」。

小巴上有多名乘客。（網片截圖)

翻查資料，消防於4日晚上11時24分接獲報案，指有小巴及巴士在將軍澳寶康路近油站對開，因水浸死火被困。警方回覆《香港01》指，報案人為62歲小巴司機、及35歲城巴司機。消防員在該輛105號線專線小巴、及798號線城巴，救出兩名司機及32名乘客，他們均沒有受傷，當時水深約2呎。警方召渠務署人員到場協助清理。至於涉事小巴及巴士，則待水退後由相關公司自行拖走處理。