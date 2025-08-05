九巴車長遇襲｜25歲車長遭起飛腳亂踢　警拘68歲男子涉襲擊及刑毀

一名九巴車長昨日（4日）在亞皆老街近太平道遇襲，遭一名疑未能登上巴士的男子起飛腳踢傷。警方稱，經追查後於同日晚上在於九龍城區拘捕一名68歲本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。



事發於昨日（4日）下午約3時半，一輛往美孚方向的2A線九巴，駛經亞皆老街近太平道時，姓黃男車長（25歲）被一名男乘客襲擊，對方亦將其手機擲向地下，施襲者逃去無蹤。車長面及手腳受傷，由救護車送往廣華醫院治理。

身穿黑底綠邊衫褲的男子，起飛腳踢向坐在地上的九巴車長。（fb馬路的士討論區/Bosco Chu）

警方稱，九龍城警區刑事部人員經翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼」計劃下的閉路電視系統，成功鎖定涉案疑人的身份。人員同日晚上於九龍城區拘捕一名68歲姓李本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。案件由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進。據了解，二人因停站上客問題爭執。

消息稱，車長因未有為意疑犯正在候車而開行，對方其後拍打車廂，並登上巴士與其爭執，車長欲報警即被拍打其手機。

網上流傳影片顯示，九巴車長被打至坐在亞皆老街與太平道交界路邊，傳出高呼聲：「你唔好走呀！」一名身穿黑色綠邊短袖上衣和短褲的男子站在車長身旁，邊爆粗大叫：「X你老X」邊起飛腳猛踢車長。車長被踢至向後倒，施襲男子隨即轉身離去，多名途人在旁圍觀。

九巴昨日回覆查詢時指，下午3時許，九巴一名駕駛路線2A車長，在執行職務期間在亞皆老街近太平道遇襲倒地，背部、雙手及雙腳受傷，被送往廣華醫院治理。

九巴嚴厲譴責一切對車長的暴力行為，有關行為罔顧法紀，會配合警方調查事件，並已派員慰問受傷同事。

九巴車長被打至坐在地上，身穿黑底綠邊衫褲的男子起飛腳猛踢。（fb馬路的士討論區/Bosco Chu）

涉事2A線九巴駛經亞皆老街近太平道時，車長突被一名男乘客襲擊，受傷送院；施襲者逃去。（fb是日快快-巴士即日相/Toad Chan）