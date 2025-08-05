黑雨｜將軍澳敬賢里停車場　渠務署吸水後再浸　汽車幾遭雨水淹沒

黑雨再度來襲，天文台在今日（5日）清晨5時50分再次發出黑色暴雨警告信號，並至少維持至今日下午3時。其中將軍澳區多處水浸，敬賢里停車場情況相當嚴重，渠務署曾出動強力排水機械人「龍吸水」吸去積水，但一個早上再被豪雨「攻陷」。



寶琳北路99號近賽馬會普通科門診診所對開，水深約1米，救援人員涉水而行。(翁鈺輝攝)

上午9時許，寶琳北路99號近賽馬會普通科門診診所對開，水浸約1米，多架巴士無法前進，消防員涉水而行處理事件。

有車輛在寶琳北路死火。（FACEBOOK「將軍澳主場」圖片）

消防員涉水而行處理事件。(翁鈺輝攝)

有的士停在路中。(翁鈺輝攝)

附近一條行人隧道，同樣出現水浸，水深高度淹過大半欄杆。

附近一條行人隧道，同樣出現水浸，水深高度淹過大半欄杆。(黃煦緻攝)

附近一條行人隧道，同樣出現水浸，水深高度淹過大半欄杆。(黃煦緻攝)

敬賢里停車場水浸情況嚴重，凌晨時份渠務署的「龍吸水」曾經到場清理積水，但至上午9時左右又再水浸，多架車輛遭水淹沒一半，政府應急隊人員正處理事件，亦有受影響車主在場了解情況。

車主李先生表示，今早6時半打算駕駛私家車上班時，發現停車場嚴重水浸，「第一次泊喺呢度，無諗過會水浸」，又指「架車應該無得救」已召拖車將車拖走。

客貨車車主鄭先生表示，車內放有地盤用的貨物，如果被水淹報銷，預計損失3至4千元。

敬賢里停車場水浸情況嚴重，多架車遭水淹沒一半。(翁鈺輝攝)

的士只露出半架車身。(翁鈺輝攝)

有車輛幾乎沒頂。(翁鈺輝攝)

政府應急隊人員正處理事件。(翁鈺輝攝)

渠務署稱，緊急事故控制中心於昨日（4日）晚上10時35分啟動，並派遣超過110隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，清理水浸情況，巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

截至凌晨4時15分，已確認10宗水浸個案，分別位於沙田安景街、將軍澳敬賢里停車場、西貢清水灣上洋村、鯉魚門道、茶果嶺大街、普通道近天后廟、寶康路近寶琳北路、西貢碧沙路、南圍村及坑口村。經渠務署緊急應變隊伍的努力，以及在強力排水機械人「龍吸水」的協助下，所有水浸個案已完成處理，而受水浸影響的道路已回復正常運作。

渠務署呼籲市民應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。