黑雨｜荃灣葵涌多處水浸　水淹小巴的士　3人獲救

黑雨再度來襲，天文台在上午5時50分再次發出黑色暴雨警告信號，至少維持至今（5日）上午11時。其中，大埔、荃灣及北區的雨勢特別大，天文台指，過去兩三小時，該區部分地區的雨量超過150毫米。青山公路葵涌段及荃錦交匯處出現水浸，有小巴及的士死火，司機及乘客需要由消防協助解困。



在青山公路葵涌段482號附近，有綠Van及的士被水圍困。(Fung Simon我們都是石籬邨長大的)

上午6時18分，警方接獲一名的士司機報案，指在青山公路葵涌段482號附近，因水浸死火，與乘客被困車內，消防其後到場將各人救出；2分鐘後，警方亦接獲一名綠Van司機報案，指在上址因水浸死火，無法離開，司機亦由消防安全救出。

從網上影片可見，一輛綠Van及的士在天橋附近被水圍困，無法離開，其中的士更被水半淹，險浸過車頭蓋。

的士更被水半淹，險浸過車頭蓋。(Fung Simon我們都是石籬邨長大的)

在石籬同樣出現水浸，網上影片顯示，馬路彷如河流，多輛車輛涉水而行，路中更噴出多個「小噴泉」。

另外運輸署宣佈，因水浸，由荃錦交匯處通往象鼻山路(往城門隧道方向)的支路的全線。

石籬同樣出現水浸。(Him Tang我們都是石籬邨長大的)

路中更噴出多個「小噴泉」。(Him Tang我們都是石籬邨長大的)

多輛車輛涉水而行。(Him Tang我們都是石籬邨長大的)

另外，在上午6時58分，青山公路葵涌段382號嘉翠園旁邊一處山坡出現山泥傾瀉，大量沙石從護士牆塌下，屋苑停車場的出入口亦有輕微水浸，滿布黃泥水。

青山公路葵涌段382號嘉翠園旁邊一處山坡出現山泥傾瀉，大量沙石從護士牆塌下。(翁鈺輝攝)

青山公路葵涌段382號嘉翠園旁邊一處山坡出現山泥傾瀉，大量沙石從護士牆塌下。(翁鈺輝攝)

青山公路葵涌段382號嘉翠園旁邊一處山坡出現山泥傾瀉，大量沙石從護士牆塌下。(黃煦緻攝)

青山公路葵涌段382號嘉翠園旁邊一處山坡出現山泥傾瀉，大量沙石從護士牆塌下。(翁鈺輝攝)