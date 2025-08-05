澳門4死奪命車禍｜一女傷者脫離危險期　兩男仍然命危

澳門友誼大馬路、近格蘭披治賽車大樓水塘看台昨日 （4日）發生嚴重交通意外，一輛超載私家車懷疑失控撞欄，車上7人嚴重受傷，當中有4人送院後不治，其中包括年僅20歲的澳門足球代表隊成員吳禮廷。據治安警今日（5日）表示，2男1女乘客經搶救後，其中一名女傷者已脫離危險期，其餘兩名男傷者仍處危險期及觀察中。



消防救出車內傷者。（澳廣視影片截圖）

事發於昨日（4日）早上6時許，一輛私家車在友誼大馬路、近格蘭披治賽車大樓水塘看台失控撞欄，車上5男2女（19至21歲）嚴重受傷，分別被送往鏡湖醫院及山頂醫院搶救，其中女司機及兩名男乘客（均20歲）證實不治；其餘4人仍在搶救中，惟澳門媒體晚上報道指當中一名19歲男乘客搶救無效，亦告不治。車禍釀成4死3傷，據了解，死傷者全為澳門人士。

現場可見，涉事私家車車頭嚴重變形，消防救出車內傷者；路邊多個鐵欄、指示牌及石級等亦被撞毀，有石牆被撞爛、水管爆裂。據了解，涉事私家車由皇朝布魯塞爾街停車位出發，經孫逸仙大馬路，由行車天橋進入友誼大馬路；途至友誼大馬路、近水塘看台時失事。澳門治安警初步相信私家車超載，現正調查意外原因。

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有石牆被撞爛。（澳廣視影片截圖）