八旬婦接「女兒」來電索保釋金失$4萬　18歲女騙徒一周後元朗落網

土瓜灣上周三（7月30日）發生一宗電騙案，一名82歲老婦接到騙徒來電，對方冒充其女兒，聲因犯事需要15萬元保釋金，並派一名自稱是「律師個女」的同黨登門收走4萬元現金。整個過程被屋內「天眼」拍下，約短短4分鐘，該名女騙徒就完成取款及數錢的動作，臨走時更向婆婆說：「你放心啦！我哋會幫佢搞掂。」輕拍其肩膀安慰。事主兒子得悉事件後報警，並在網上公開騙徒照片，警惕市民切勿誤墮陷阱。



警方今日（8月6日）表示，九龍城警區刑事情報組人員經調查後，今日在元朗區拘捕一名18歲女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，她現正被扣留調查。行動中，人員在被捕人身上檢獲一部手提電話，並於拘捕地點檢獲案時部分的衣著。



事主將4疊現金交予藍衫女，對方即場數錢。（讀者吳先生提供）

警方稱，於7月31日接獲一名82歲老婦報案，指她於當日約下午3時接獲陌生來電，對方假扮受害人的女兒，訛稱涉及一宗刑事案件被捕，並指急需要繳交現金保釋金，此後再有另一名騙徒聯絡受害人聲稱是律師的女兒，並前往報案人家中提取4萬元保釋金，受害人懷疑受騙，於是報警。

當日下午一名女子上門取錢，事主聽從「女兒」指示，揚手着穿藍色波衫的女子入屋。（讀者吳先生提供）

受害人兒子吳先生早前向《香港01》透露，其母當時認為來電者聲音有異，但對方「喊苦喊忽」，加上聲稱急需交保釋金，心慌意亂下信以為真。對方最初要求吳母交付15萬元保釋金，但吳母表示沒太多現金，多番講數後，對方表示交4萬元亦可，並安排一名自稱是「律師個女」的女子上門收錢。

他續指，同日下午一名女子上門，她先向吳母遞了一個電話，電話另一邊是假扮「女兒」的騙徒。從吳先生提供的CCTV片段可見，吳母拿到同黨提供的電話後，電話傳來「女兒」的聲音說：「佢係我個律師個女，講咗㗎啦，你畀佢就得㗎啦！」吳母信以為真，隨即揚手讓門外戴帽及口罩、身穿藍色波衫的女子入屋。