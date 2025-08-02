天眼直擊｜老婦接「女兒」來電索保釋金　騙徒上門4分鐘呃走$4萬

土瓜灣本周三（7月30日）發生一宗電話詐騙案，八旬老婦接到騙徒來電，對方冒充其女兒，聲稱因犯事急需15萬元保釋金，並派一名自稱是「律師個女」的同黨上門取走4萬元現金。整個犯案過程被屋內的閉路電視拍攝下來，短短4分鐘，該名女騙徒就完成取款及數錢的動作，臨走時更向婆婆說：「你放心啦！我哋會幫佢搞掂。」輕拍其肩膀安慰。受害人的兒子吳先生事後揭發事件，立即報警求助。他不忿騙徒所作所為，遂在社交平台公開騙徒照片，希望有人認出其身份，並藉此警惕市民切勿誤墮陷阱。



當日下午一名女子上門取錢，吳母聽從「女兒」指示，揚手着穿藍色波衫的女子入屋。（讀者吳先生提供）

吳先生向《香港01》透露，其母於周三（7月30日）下午接到一名女子來電，對方自稱是其女兒，聲稱幫朋友到郵局取件，但郵件內有違禁品而誤觸法網，被警方拘捕。當時吳母覺得女兒聲音怪異，曾經起疑心；但對方指手機被警方沒收，只能用其他電話求助，所以聲音有所不同。

雖然吳母認為聲音有異，但對方「喊苦喊忽」，加上聲稱急需交保釋金，心慌意亂下信以為真。對方最初要求吳母交付15萬元保釋金，但吳母表示沒太多現金，多番講數後，對方表示交4萬元亦可，並安排一名自稱是「律師個女」的女子上門收錢。

吳生續指，同日下午一名女子上門，她先向吳母遞了一個電話，電話另一邊是假扮「女兒」的騙徒。從吳生提供的CCTV片段可見，吳母拿到同黨提供的電話後，電話傳來「女兒」的聲音說：「佢係我個律師個女，講咗架啦，你畀佢就得架啦！」吳母信以為真，隨即揚手讓門外戴帽及口罩、身藍色波衫的女子入屋。

吳母更禮貌問道：「飲唔飲水啊？」藍衫女回答：「唔使啦！」吳母入房拿錢時，藍衫女與「女兒」在客廳透過電話交談，「女兒」問：「我阿媽畀咗你未？」藍衫女回覆：「佢攞緊。」

當吳母出廳時，「女兒」提醒吳母： 「你畀佢就OK架啦……我處理好後打畀你啦！」吳母隨即將4疊現金交予藍衫女。對方即場數錢，點算完畢後說：「你放心啦！我哋會幫佢搞掂。」再向電話另一邊的「女兒」交代：「佢畀咗我啦！」取回電話離開現場。

吳母將4疊現金交予藍衫女，對方即場數錢。（讀者吳先生提供）

吳先生表示，當日因身在內地，未及時阻止。當他致電母親時，母親告知家姐被捕，他聽到詳情已知是詐騙，隨後聯繫家姐確認對方安好，翌日即回港報警。

吳先生指，騙徒其後再次致電母親，叫她盡快賣金飾套現籌錢。他坦言，自己只是升斗市民，無法捉拿騙徒，亦不敢寄望能討回款項。公開騙徒照片是希望有人認出其身份，同時警惕市民，避免同類騙案重覆發生。

藍衫女點算完畢後說：「你放心啦，我哋會幫佢搞掂。」並輕拍吳母的肩膀。（讀者吳先生提供）