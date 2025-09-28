元朗工廈電錶房爆炸燒傷兩男工　機電署：疑未關電源進行帶電工作

元朗發生工業意外。今日（28日）下午2時19分，警方接獲一名男工人報案，指在元朗泰利街2號成發工業大廈電錶房工作期間，懷疑發生爆炸，與同事均燒傷。消防及救援人員到場，發現其中一名42歲姓曾事主臉及上半身燒傷，將他送往屯門醫院救治，其後轉送威爾斯親王醫院留醫；另一名同為42歲的姓林事主則手部燒傷，被送往博愛醫院治理後已出院。



機電工程署回覆《香港01》查詢表示，得悉事件後已即時派員到場調查。初步調查所得，懷疑有人在未有關上電源的情況下，進行帶電工作而發生短路及搶火，釀成意外。其中一名傷者為為註冊電業工程人員，機電署正就是否有人違反《電力條例》進行調查及採取執法行動。



據了解，涉事工廈受意外影響停電。警方將案件列作「工業意外—有人意外受傷」調查，懷疑兩名事主在電錶房接駁電源期間發生爆炸，事件起因仍有待調查。中電回覆《香港01》查詢指出，事件中，中電的供電正常。

兩名男工人在元朗泰利街2號成發工業大廈電錶房工作期間，懷疑發生爆炸，兩人燒傷。（蔡正邦攝）