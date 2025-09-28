男女火鍋放題塞食材落袋｜律師指可構成盜竊　提醒任食不等於任拎

一對男女光顧荃灣一間放題火鍋店，涉狂塞食材入玻璃器皿、膠盒、膠袋，再放入環保袋內，疑企圖「打包」帶走，被職員踢爆後交還一整袋食物，內有多款生猛海鮮、肥牛、出前一丁等，引起廣泛討論。



雖然店方並無報警處理，但該對男女的行為有無干犯刑事罪行？《香港01》就事件向執業大律師陸偉雄查詢，他認為該對男女事先已準備相當多的器皿，而裝載的食材包括貴價海鮮，其行為已超越店方所可容許進食的份量，足以證明其企圖，當他們取走食材一刻已可構成盜竊罪，最高可判監10年。即使今次該男女在將食材取離店舖前已被職員揭發並交還所有食材，仍有機會觸犯企圖盜竊罪。他藉機會提醒市民，莫以為任食等於任拎，「唔好搏懵」，否則或惹上官非。



職員向一對男女顧客稱，有閉路電視拍得兩人將食物放入袋中，著交還食物，男子聞言從一保袋中取出一袋載海產的透明膠袋。（讀者提供網上轉發影片）

據悉，事件於昨日（27日）中午，在荃灣廣場一間火鍋店內發生，店方事後並無報警。該對男女曾光顧過兩、三次，今次欲帶走食材被發現，付款離開時並無就行為致歉。該店賣點是設有水池確保海鮮生猛，包括鮑魚、三點蟹、海蝦等，食客可即撈即煮。

《香港01》記者昨晚到該店向職員了解事件，有職員稱片中職員已下班，公司指暫不便受訪。有人則透露，從事放題火鍋工作多年，憑經驗會觀察得到有異樣的客人，行為舉止閃縮便會多加留意，過往亦曾捉到企圖帶走食材的顧客，但今次片中客人欲取走的量較誇張。此外，即使職員當場截獲客人偷食材，只要他們配合交出，店方一向不會報警，也不會將其列入黑名單，但相信客人偷過一次後，大多不會再光顧同一店舖。

陸偉雄今日（28日）接受本報電話訪問，他指出，雖然店方以放題任食作招徠，客人可以食到飽，但並不代表可以任拎。今次片中男女不僅進食，更帶同器皿及環保袋等，到店內取走大量海鮮，「仲要唔係下價貨，係貴價食品」，其行為已超出店方可容許進食的份量，且店方不曾批准食客可帶走食材，男女亦沒有詢問過是否可帶走。故他們取走食材一刻，已可構成盜竊罪。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條盜竊罪，一旦罪成，最高可被判監10年。

他又提到，片中男女在欲帶走食材前，已被職員截停及勸告，最終雖然他們交還食材，但若店方仍想追究並報警，男女亦有機會觸犯「企圖盜竊」。

今次店舖選擇以務實方法處理，僅出言勸告而不鬧上法庭，「當佢哋（客人）唔識法律啦」，陸偉雄認為值得讚許。他並告誡市民大眾，不要以為任食等於任拎，「如果係咁你入廚房拎都得啦」。

男子在職員再三勸喻下，再取出肥牛。（讀者提供／轉發影片）

該段影片在社交平台瘋傳，片中所見，男職員手持托盤，走近一張二人檯，客氣地向男女顧客表示：「CCTV打電話落嚟，見到係咪唔覺意攞咗啲嘢食落個袋？」起初兩人未有承認，職員再禮貌勸喻：「麻煩攞返出嚟，因為睇住我做緊嘢，攞返出嚟就簡單啲，因為食物衛生啦始終都，食到全部可以係度食」。男子其後目無表情地從身旁一個黑色環保袋中，取出一個膠袋，袋內裝載了海產，職員頗為震驚稱：「咁大袋」。

但職員察覺到男女還藏起了其他食材，催促道：「嗰啲攞返出嚟」，男子聞言否認，稱其他食物不是店方所有。職員堅持，「嗰啲牛肉應該係我公司，唔好意思，攞埋出嚟，仲有啲蝦呀盛，不如成盒攞出嚟好嗎？始終都要保障返顧客，食幾多唔緊要，我哋大把時間，但就唔可以攞走，因為張貼晒出嚟，麻煩晒。」

男子其後先徒手從袋中抓出一大把肥牛，放在檯上。他似乎有點緊張，忘記手才剛碰過牛肉，便用雙手抹臉及掃過頭髮。在職員再三要求下，兩男女輕聲交談後，男子最終交出一整個環保袋，職員見狀大為震驚，「成袋呀？」過程中男女並無吵鬧，亦沒有激烈反應，也不曾道歉。

職員隨後以托盤將食材全部取走，放在一輛推車上檢查，驚揭整袋均是食材，遂匯報並記錄事件，「啱啱向A49，見到個客盜取比較多嘅食材拎走」。鏡頭所見，盜取的食材以一個大膠盒裝載，包括蝦、生蠔、鮑魚、蟹、魚片、肥牛，部分鮮蝦仍然生猛郁動。

影片引起網民熱烈討論，對於男女的行為，一面倒地批評「愈來愈多無恥之徒」、「真係要搵窿捐」、「肉酸，失禮」；但亦有網民認為，不應讓影片流出，「個客係唔啱，但都不用影埋個樣出來比人公審。你可以報警，但張（將）人放上網有d（啲）過。」、「唔合作都唔可以擺上網，佢犯法，你可以報警，但唔可以拍人片」，但有網民反駁「咁貪心抵影啦」。另有網民讚許職員表現，「嗰位員工嘅處理手法同語氣都幾專業」、「職員講嘢十分大方得體」。