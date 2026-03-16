有片｜屯門查理斯狗慘遭兩犬咬死　狗主尋惡犬主人：唔可以走咗去

屯門青磚圍上周一（9日）發生惡犬咬死小狗事件。一隻查理斯小獵犬，由主人拖繩散步期間，遭兩隻沒有拖狗繩及戴口罩的惡犬從後襲擊。



有車CAM拍攝到，兩隻惡犬夾擊小狗，主人冒險抱起愛犬，可惜牠已「腸穿肚爛」，送往寵物醫院途中不治；而惡犬主人聲稱「會一陣返嚟處理」，最後卻不知所終。狗主發帖追尋涉事主人，哽咽說：「我哋要一句道歉，佢唔可以咁樣走咗去！」



胡小姐向《香港01》稱，慘死的查理斯小獵犬叫「薯片」，飼養了10年。上周一（9日）傍晚6時左右，父親帶着「薯片」在青磚圍附近散步，至油站對開「薯片」突然被兩隻洛威拿襲擊。胡小姐形容是「活生生咬死，咬到腸穿肚爛先肯放口」。父親在途人協助下召車，送到寵物院搶救，可惜未到診所「薯片」已告不治。

事後有網民的車cam拍攝到小狗遇襲情況，可見胡先生攜犬散步期間，一隻大狗突然衝上來襲擊「薯片」，緊接另一隻大狗亦跑上。胡先生冒險將「薯片」抱在懷中，但惡犬仍不罷休，衝埋身邊撲擊。

混亂間，一名黑衫黑褲的男子衝出壓止兩隻惡犬。片中可見，「薯片」初時還有反應，搖擺尾巴。該名南亞裔狗主事後聲稱「會一陣返嚟處理」，隨即帶著兩惡犬離開，至今再無現身。

胡小姐和家人致電報警，其後亦在網上發帖緝兇，希望為狗狗伸冤。胡小姐哽咽說，「薯片」已於上周六火化，：「我哋要一句道歉，唔可以走咗去。」

據她了解，該名南亞裔狗主養了4隻大犬，「每次都唔拖繩散步」，擔心會殃及途經狗隻或小孩。

警方表示，3月9日傍晚約6時19分接獲報案，報案人指其狗隻被兩隻黑色大犬噬咬；經調查後，初步相信案件不涉刑事成份。