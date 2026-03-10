河背貴婦狗被咬重傷不治　主人斥對方無拖狗繩　泣：佢係我小朋友

河背水塘發生狗咬狗事件。有網民在社交平台發文，指在上址放狗期間，一隻唐狗突然襲擊貴婦狗「蝦哈」，導致其身受重傷，於是立即帶牠到動物診所搶救，可惜最終不治。



《香港01》聯絡到「蝦哈」主人丁小姐，「蝦哈」送醫時一度有知覺，惟最終失去心跳，「我自己都唔想佢咁辛苦就放手。」她哽咽道：「我隻狗都係我嘅小朋友，我都會好傷心，我尋晚都瞓唔到，食唔到嘢!」她直斥對方不負責任，沒有牽狗繩、戴口罩，更在事後「推嚟推去」，聲稱自己並不是狗主。現在只能提交資料及相關影片交予漁農署跟進。



一名男子懷疑為狗主。（受訪者提供）

網民在Threads發文，指在河背水塘放狗期間，一隻唐狗突然襲擊貴婦狗「蝦哈」，導致其身受重傷，於是立即帶她到動物診所搶救。事發片段顯示，一名身穿黑衣的男子嘗試與丁小姐朋友交涉，朋友抱住狗狗斥：「咁而家點樣啊？你哋又唔拖繩，我哋全部有拖晒繩！」片段到此結束。

《香港01》聯絡到「蝦哈」主人丁小姐，她表示，近日離港外遊並將「蝦哈」交由朋友照料，以往朋友都有幫忙照料，一直以來相安無事。惟昨日早上約10時20分，她到達目的地下飛機便收到朋友消息指「蝦哈」被狗咬，於是立即買回程機票返港。朋友告知事發時他們在河背水塘放狗，對方4人正在放2隻狗，其中一隻沒有戴狗繩的狗突然衝上前咬住、拖行及甩動「蝦哈」，朋友見狀已經立即抱起所有狗狗，但「蝦哈」最終被咬傷左後腳。

事發後，對方「推嚟推去」，紛紛聲稱不是狗主，只着他們趕快帶狗去治療，「好似想理又唔想理」。朋友急忙帶「蝦哈」前往動物診所急救，對方僅派遣一名女子跟隨他們到診所。到達診所後，朋友立即報警，而該名女子卻說不認識狗主，朋友遂反問對方若不認識狗主，為何要跟隨他們到診所。

丁小姐質疑他們互相認識，並猜測4人中的一名男子為狗主，而且當時該男子目睹唐狗咬傷「蝦哈」說：「佢又咬到狗喇！」加上其他網民留言指自己愛犬曾被該名男子的狗咬過，卻因為害怕麻煩沒有報警處理，她指「呢個人一定唔係第一次，一定係慣犯，之前有整過其他狗仔然後不負責任走。」

1歲貴婦狗「蝦哈」。（受訪者提供）

丁小姐又指，「蝦哈」是貴婦狗女，只有1歲，重約2公斤，而「對方隻狗應該友20kg以上，所以佢咬落嚟個殺傷力其實好大」，因此到達診所後，「蝦哈」須立即插喉、打強心針，其後她雖「有返心跳，但無自主呼吸」，仍需人手供氧，當時她一度有知覺，手腳有反應，只是頭部、眼部無任何反射動作，或在被咬時弄傷腦部或其他神經。丁小姐不斷掙扎：「我應唔應該放手？」後來「蝦哈」徹底失去心跳，「我自己都唔想佢咁辛苦就放手。」

丁小姐從「蝦哈」2個月大開始撫養，她哽咽「我隻狗都係我嘅小朋友，我都會好傷心，我尋晚都瞓唔到，食唔到嘢!」她直斥對方不負責任，「佢應該知道佢隻狗唔係咁純良，其實係好應該拖返啲狗繩，或者知道佢隻狗有攻擊性係一定要戴返口罩，呢個係法例。」

「蝦哈」最終離世。（受訪者提供）

她回港後再到警署了解事件，警方指由於是狗咬狗事件，無法再作進一步行動，她質疑「未返到嚟就close咗file（結案）係咩事呢？」事件轉交漁農署跟進，今早已提交資料及相關影片交予署方跟進。

昨日（9日）上午10時54分，警方接獲一名女子報案，指在河背燒烤場放狗期間，其白色貴婦狗突然遭另一隻唐狗咬傷。對方狗主在事後離開，他們則帶貴婦狗到動物診所搶救。案件列作「狗咬」處理。