影片直擊｜K11 MUSEA對開花槽起火「烈焰圍牆」　有人滅火筒撲救

尖沙咀發生火警。今晚（17日）約8時17分，警方及消防接報，梳士巴利道18號K11 MUSEA對開一個花槽起火。消防趕至現場將火救熄，事件中幸無人受傷，毋須疏散。據了解，懷疑有人遺下未熄滅的煙蒂，釀成火警。



現場照片及影片顯示，火勢沿花槽及旁邊的圍牆蔓延，熊熊烈焰燒至圍牆頂部，從對面大廈也可見到火勢猛烈。有網民表示，見到有疑似K11 MUSEA的職員，從商場內「攬住個滅火筒」衝出嘗試救火，認為「一定要加許下」對方；亦有人稱消防在約5分鐘內已趕抵現場，將火救熄。《香港01》記者現場所見，圍牆上方的玻璃圍欄熏黑；花槽植物焚毀，旁邊地面遺下大堆灰燼，有工人在場清理。



尖沙咀K11 MUSEA對開一個花槽起火，火勢猛烈。（Threads@garyleungyeeeeeeeee）

從網民上載到社交平台的影片可見，當時花槽部分位置已冒出藍紫色火焰，一名穿白衣T恤的男子走到花槽旁，用滅火筒救火，其間曾因煙霧太濃而要向後退開，隨即又繼續上前救火。惟火勢太大，滅火筒用盡後仍未熄滅，此時消防員趕至開喉射水，終成功將火救熄。

尖沙咀K11 MUSEA對開一個花槽起火，火勢猛烈，有網民指見到有疑為K11 MUSEA的職員，從商場內「攬住個滅火筒」衝出嘗試救火。（Threads @ochanwhatsup）