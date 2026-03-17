葵涌貨櫃碼頭車火｜貨車為非法油站　警追緝女車主　該區屬黑點

葵涌貨櫃碼頭南路一個停車場今午（17日）有貨車起火，傳出爆炸聲、濃煙沖天。警方與消防傍晚交代案情時指，在涉事貨車上發現油缸、油喉及油槍，現場亦發現易燃液體焚燒痕跡，相信貨車為非法加油站，正追緝一名懷疑涉案的女車主。



由於起火原因有可疑，消防將案件轉介警方跟進。警方將案件暫列縱火，交由葵青警區刑事調查隊第四隊接手調查。據了解，涉事區域為非法活動黑點，消防處過往曾進行突擊巡查，亦在附近破獲過非法油站。



葵涌貨櫃碼頭南路一停車場有貨車起火，波及附近兩輛電單車，3車均嚴重焚毀。消防在貨車上發現兩個油缸、油喉及油槍等。（王譯揚攝）

消防處助理消防區長（危險品執法）黃文健表示，消防於今午2時09分接報，葵涌貨櫃碼頭南路停車場發生火警，消防處人員在3分鐘內到場，動用一條喉及一隊煙帽隊，於下午2時16分救熄。

火警涉及一輛輕型貨車及兩輛電單車。黃文健指，現場懷疑發現易燃液體焚燒過的痕跡，消防在嚴重焚毀的貨車發現兩個油缸，根據一般容量推算，最多可存放約2,000公升燃油。車上述檢獲油喉和油槍，相信貨車是非法改裝而成的流動非法加油站。由於火勢蔓延速度極不尋常，不排除貨車曾載有大量燃油。由於起火原因有可疑，案件交警方跟進及調查。

葵涌貨櫃碼頭南路一停車場有貨車起火冒煙。（Bosco Chu圖片）

黃文健表示，燃油屬高度易燃液體，燃燒時會發出大量熱能，足以令周圍物件迅速受熱甚至引燃，對附近環境及基建設施造成嚴重威脅。事故現場在港鐵鐵路路段及三號幹線橋底，火勢及濃煙一度影響上方鐵路路段及行車幹道。由於相關路段屬主要幹道，交通流量高，大量濃煙有可能降低能見度，影響駕駛者判斷前方路況及車距，增加意外風險。

他強調，從事非法加油活動罪行十分嚴重，消防處全力追查涉事車輛的車主及相關人士，正追緝一名涉案女車主，以釐清車上燃油來源及事件是否涉及非法加油活動，調查方向包括有否違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，不排除根據相關條例向有關人士提出檢控。

警務處青衣分區軍裝巡邏小隊第三隊督察任傑峰表示，警方接報貨櫃碼頭南路發生火警後，新界南衝鋒隊及青衣分區軍裝人員趕到，封鎖現場配合消防撲火。火警中無人受傷，亦無影響交通。

案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊接手跟進，警方呼籲目擊事件經過的市民，致電3661 2978與警方聯絡。

葵涌貨櫃碼頭南路有貨車起火，波及兩輛私家車。消防處助理消防區長（危險品執法）黃文健（左）及警務處青衣分區軍裝巡邏小隊第三隊督察任傑峰（右）交代案情，黃文健表示，起火貨車相信是流動非法加油站。（王譯揚攝）

黃文健指出，近日發現市區不時出現由七座位私家車及輕型貨車改裝而成的流動非法加油站，不法分子將滿載燃油的油缸，放在私家車及貨車後排位置，環境往往極不透風。由於非法加油站未裝設專用的消防裝置及設備，有時可能泊於行人路或民居附近，一旦發生火警，可造成人命傷亡，及導致財物損毀。消防處強烈譴責違法者妄顧公眾安全的行為，並再次呼籲市民切勿光顧非法加油站。

市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666舉報。