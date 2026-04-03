19歲男大鬧灣仔海濱偷坐鴨仔船出海　被撳地後又狂奔　終獲警放行

灣仔海濱今日（4月3日）發生偷「鴨仔船」鬧劇。傍晚約5時38分，警方接獲「水上運動及康樂主題區」職員報案，指一名男子偷坐一艘「鴨仔船」出海；職員見狀及時駕船將男子帶回岸邊。



據目擊者向《香港01》透露，涉事男子一度報稱要跳海；警員趕抵將其帶回岸上時，他又激烈掙扎，被撳於地上制服；警員查問期間，他又突然「攞背囊」拔足狂奔，警員慌忙追上將其截獲。經一輪交涉，據悉主題區不作追究；擾亂約一小時後，男子最後亦獲放行。據悉，男子操普通話，持有本地身份證，精神有異。



男子一度被多名警員撳住制服。（讀者提供）

現場為灣仔北鴻興道的「水上運動及康樂主題區」，由海濱事務委員會管理，屬一個內灣，海面平靜，劃出一個水域，供遊人租用水上單車「鴨仔船」。

事發時，有岸邊餐廳職員發現涉事男子在未經批准下，擅自解開綁在岸邊的「鴨仔船」，往維多利亞港方向駛走，遂通知負責租用船隻的職員。幸男子未出維港，職員報警同時駕駛一艘小艇，及時將男子帶回岸邊。

目擊者指，涉事男子一度報稱要跳海，與警員拉鋸。現場圖片可見，事主一度手持一袋物品，站於浮台邊緣，又坐於獨木舟船邊。記者抵達現場後，事主被警員帶到岸邊一長凳安撫，另有警員向中心職員交涉，其後中心表示不追究。

查問途中，男子又突然狂奔離開，警員及時追截後，又再將其撳地制服，期間以普通話表示，想取回個人背囊。警員遂協助到岸邊一艇上取回物品交還，調查約一小時後，放行男子。據悉，男事主19歲姓陳，持香港身份證，警方最後將案件列作「誤會」。

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