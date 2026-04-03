有片｜南亞漢疑違規駕電單車闖大帽山郊野公園　拍片放上網惹眾怒

有自稱來自巴基斯坦的旅遊Vlogger，近日疑駕駛電單車進入大帽山郊野公園，並拍低影片上載到社交平台，惹網民斥責他違法。片中顯示，該名Vlogger駕駛掛有香港車牌的電單車，駛經山上一間廢屋外的泥地，隨後進入一條狹窄多彎的小徑顛簸前行，狀甚驚險；部分畫面亦顯示他駕電單車，抵達大帽山郊遊地點4號場。部分影片是從後方拍攝，顯示有其他人與他同行及掌鏡。



有網民在影片下留言詢問拍攝地點，該Vlogger回應稱是大帽山；亦有人留言提醒，在香港的山徑駕電單車屬違法，可被判處罰款及監禁。至昨日（3日）再有網民將影片截圖上載到Threads，引起更多網民一面倒撻伐，指出可能涉及危險駕駛及違法郊野公園規則。漁農自然護理署回覆《香港01》查詢表示，十分關注事件，已派員巡查有關地點及會加強巡邏，如發現違規活動，會根據採取適當執法行動。



自稱來自巴基斯坦的Vlogger在社交平台上載影片，顯示他駕電單車到達大帽山郊遊地點4號場。（網上影片截圖）

翻查該Vlogger的社交平台，他曾在去年1月上載影片，稱自己因沒有許可證而進入大嶼山封閉道路，結果被警方發出告票。

片中見到，有警員從警車下載走近Vlogger，雙方溝通期間，一名輔警警員指向Vlogger的隨身攝影機，問機器是否正在運作，隨後疑有人說「Off咗佢」，影片便結束。

自稱來自巴基斯坦的Vlogger曾在社交平台上載影片，指自己因沒有許可證而進入大嶼山封閉道路，被警方發出告票。（網上影片截圖）

漁護署回覆《香港01》查詢表示，十分關注電單車違例進入郊野公園的情況，並已派員巡查有關地點及會加強巡邏，如發現違規活動（包括未經許可在郊野公園內駕駛電單車），會根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）採取適當執法行動。

根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得將任何車輛或單車帶進郊野公園或特別地區，或在郊野公園或特別地區內駕駛、使用或管有任何車輛或單車。違者可處第1級罰款（2,000元）及監禁3個月；如該罪行屬持續的罪行，則可就該罪行的持續期間，另處每日罰款100元。

另外，漁護署早在2021年，已在「香港郊野公園」facebook專頁發帖，指出郊野公園範圍、包括越野單車徑，嚴禁進行越野電單車活動，違者可被檢控。警方同年亦在facebook指出，郊野公園範圍內只容許單車在指定之單車徑活動，市民亦應跟從「單程」及行車方向指示；電單車進入山徑活動均屬違法，如市民遇到懷疑非法電單車活動，可報警或致電當區的漁護署護理員辦事處求助。