涉未註冊交易逾$12萬貴金屬及寶石的鐘錶　海關拘公司董事

海關今日（9日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下並非B類註冊人的本地公司，進行了12萬以上港元含貴金屬及寶石的鐘錶的現金交易，並拘捕該公司的董事。



該名被捕人士已獲准保釋，海關現正調查案件。



北角海關總部大樓。（鄭嘉惠攝／資料圖片）

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。

除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為十二萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。

海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。

有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為12萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。