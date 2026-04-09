尖沙咀Pokémon卡牌專門店失竊　黑衣賊盜兩卡總值$25萬後逃去

尖沙咀發生店舖盜竊案。今日（9日）下午近3時半，警方接獲加連威老道嘉威大廈41C-D地舖一間Pokémon卡牌專門店「LIGHT TCG」的職員報案，一名男子在店內盜竊兩隻市值總約25萬港元的Pokémon卡，其後往漆咸道南方向逃跑。



現場消息透露，一名戴口罩的男子，假扮顧客「睇卡」，期間擸走近門口櫃位兩張卡，據悉一張卡市值約11萬元，另一張市值13萬元，賊人得手後立即奪門而出。警方到場調查，現追緝一名年約40歲男子，身高約1.8米，中等身材，案發時身穿黑衣、黑褲、黑鞋，戴鴨舌帽及口罩。油尖警區刑事調查隊第7隊接手跟進案件。



店舖在社交媒體登出失竊等兩張Pokémon卡牌。（網上截圖）

據店舖網頁介紹，該店致力推廣 Pokémon 集換式卡片遊戲（TCG）文化，提供「換卡」服務 ，亦有銷售及舉辦卡牌比賽，所出售的PSA鑑定卡，售價由數百元至數萬元不等。

店舖因發生盜竊案而暫時關門協助警方調查，顧客廖先生到場後「碰門釘」。廖先生指自己有收藏及炒賣卡牌的習慣，平常循網上及門市途徑買賣。他指，部分舊卡已停產，例如1996年發行的最初版本寶可夢卡，已停止在市面發售，售價可超過10多萬元。而且部分角色較受歡迎，例如皮卡丘、噴火龍等，市值會更貴。他透露，自己手持一張最貴的卡為3至4萬元。

警方到場調查，追緝一名男子。（梁偉權攝）

現場為加連威老道一地舖。（梁偉權攝）