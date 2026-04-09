落馬洲兩女旅客攜私煙入境被揭發　罪成判囚6星期及4星期

兩名女旅客3月經落馬洲支線管制站入境時，被海關揭發管有未完稅香煙，違反《應課稅品條例》。兩人今日（9日）在粉嶺裁判法院被裁定罪成，分別被判囚6星期及罰款4,000元，以及監禁4星期及罰款3,000元。



首宗案件發生於3月8日，關員截查一名64歲抵港女旅客時，在其攜帶的個人行李內檢獲6,801支未完稅香煙及200克製成煙草，估計市值約近3萬元，應課稅值約2.3萬元，她今日被判囚6星期及罰款4,000元。另一宗案件則發生於3月31日，一名55歲女旅客在同一管制站被截查，海關在其身上及行李內合共搜出599支未完稅香煙，市值約2,500元，她今日被判囚4星期及罰款3,000元。

海關提醒市民，走私、處理或管有未完稅煙草均屬嚴重違法行為，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。