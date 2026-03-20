大埔鐵皮場淪私煙倉　設浴室煮食爐　海關檢$2070萬貨拘控一男

海關昨午（19日）突擊搜查大埔桐梓路附近一鐵皮場，搗破一個私煙倉庫，檢獲460萬支懷疑未完稅香煙，市值約2,070萬元，應課稅值約1500萬元。行動中，一名37歲無業男子被捕，已被控一項「處理《應課稅品條例》適用的貨品」罪，明日（21日）在沙田裁判法院提堂。



海關在大埔一鐵皮場搗破一個私煙倉庫，檢獲460萬支懷疑未完稅香煙，市值約2,070萬元，應課稅值約1500萬元。（陳浩然攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組督察龔卓烽表示，涉案私煙倉庫面積近2,000平方呎，場內有大量包裝物料，部分私煙已被重新包裝，懷疑不法分子擬將私煙出口至煙稅較高的地區，以賺取差價；但亦不排除部分私煙會供應本地市場。

海關在大埔一鐵皮場搗破一個私煙倉庫，檢獲460萬支懷疑未完稅香煙，場內有大量包裝物料，部分私煙已被重新包裝。（海關提供）

該私煙倉位置偏僻，周邊設有車房及其他鐵皮倉庫；場內亦設有煮食爐及浴室等基本生活設施，相信有人長時間駐守，企圖利用周邊環境及藉着減少外出，增加海關偵查難度。

海關在大埔一鐵皮場搗破一個私煙倉庫，檢獲460萬支懷疑未完稅香煙，市值約2,070萬元，應課稅值約1500萬元。行動中一名37歲無業男子被捕。（陳浩然攝）

海關表示，會繼續以全方位策略，嚴厲打擊走私、儲存、分銷及販賣私煙等活動，以維護本港稅收。

《2025年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》已獲通過，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法。一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。