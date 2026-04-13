36歲男扮援交中介識4未成年少女　做嫖客沒付錢更騙財　警斥無恥

警方近日偵破一宗新型騙案。一名36歲男子涉嫌假扮中介誘騙未成年少女援交，聲稱能提供港幣3萬至10萬元的報酬。他其後以嫖客身份與4名未成年少女進行性行為，卻未有支付款項，更藉詞騙財，著少女支付「保證金」。有少女其後懷疑受騙，於是報案揭發事件。案中4女被騙去共3.3萬元。



警方以涉嫌「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」、「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及「以欺騙手段取得財產」罪將該男子拘捕，他已被落案起訴，明日（14日）早上在屯門裁判法院提堂。



警方元朗警區刑事總督察張晉堂交代案件詳情。

騙徒每次增報酬金額 誘女童5日內3度援交

警方元朗警區刑事總督察張晉堂表示，早前接獲一名15歲女童報案，指在網上社交平台結識了一名自稱為「援交中介」的人士。該帳號以女性英文名字及頭像作掩飾，並聲稱能提供港幣3萬至10萬元的報酬，誘使其提供援交服務。

其後，女童按指示於兩間分別位於元朗及天水圍的賓館及酒店，與一名男子在今年4月初，5日內發生3次性行為。事後，騙徒不僅沒有向她支付任何報酬，更以「需支付保證金」或「嫖客尚未轉賬」等藉口，反向女童索取金錢。受害女童按騙徒指示，將港幣1.3萬元存入對方提供的收款帳戶，最終女童發現受騙並決定報警求助。據了解，騙徒每次增加援交報酬金額，由3萬增至10萬元，以誘使女童持續提供性服務。

男子自編自導自演一人分飾兩角 以嫖客身份與女童發生性行為

警方高度關注案件，隨即即交由元朗警區重案組第一隊接手調查。經翻查大量閉路電視片段及情報分析後，警方迅速鎖定嫌犯身份，並於前日（11日）在元朗區拘捕一名36歲本地無業男子。

經調查顯示，被捕男子在案件中，扮演「自編自導自演」的角色，他既是案中的嫖客，亦是假扮女性中介的騙徒。他透過假扮一名女性援交中介，藉此降低受害人戒心，並在假扮中介及安排工作時，特意警告女童不得與嫖客交換聯絡資料，並聲稱報酬會由中介統一支付，以隱瞞其雙重身份，其後被捕男子再用嫖客身份與女童發生性行為，警方斥其行為可恥。

4名受害人年齡介乎15至17歲

警方再揭發被捕人曾以相同手法，於2025年10月至11日期間，誘使另外至少3名年齡介乎16至17歲的未成年少女向其提供性服務，並騙取至少港幣2萬元。

該名男子現正被警方扣留調查，將會被暫控「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」、「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及「以欺騙手段取得財產」等罪名，並於明日（14日）早上在屯門裁判法院提堂。

據了解，有一名36歲男子涉嫌假扮中介誘騙未成年少女進行援交，再從中「抽佣」。其中有4名未成年少女在進行援交後，未有收到款項，懷疑受騙，於是報案揭發事件。（資料圖片）

警直斥被捕人無恥 呼籲若市民遇同一騙案手法報警

警方強調，被捕人以「網上性誘識」手法犯案，利用網絡的隱蔽性隱藏真實身份，有計劃地接近並剝削未成年人士，更無恥地騙取受害人的錢。警方呼籲青少年在網上社交時務必提高警覺，切勿輕信不明來歷的賺錢機會。

警方提醒所有年青人切記潔身自愛，勿輕易誤信網上同類所謂援交 / Part-time girlfriend資訊，令自己受傷害，警方亦提醒家長和教師提高警覺，教育孩子識別網絡風險，避免兒童受到不必要嘅傷害。

因為今次案件被捕男子曾以相同手法欺騙其他受害人，警方呼籲，任何懷疑自己曾以相同手法受騙的市民，盡快致電6074 6806與元朗警區重案組第一隊聯絡以提供相關資料交由警方繼續跟進。

警方重申，「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」、「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及 「以欺騙手段取得財產」均屬嚴重刑事罪行。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人干犯「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」或「與年齡在16歲以下的女童非法性交」，一經循公訴程序定罪，最高可判處監禁5年；而根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人干犯「以欺騙手段取得財產」，一經循公訴程序定罪，最高可判處監禁10年，市民切勿以身試法。