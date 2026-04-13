有片｜因排隊起衝突 中年漢跨坐壓制青年 怒吼：打X死你呀細路
撰文：凌逸德
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秀茂坪兩名男子因排隊問題爭執，最終雙方動武。今日（13日）社交平台流傳片段，顯示一名中年男子在大家樂內，跨坐在一名年輕男子身上，將對方壓制在地，且不斷高聲怒吼。儘管餐廳職員在旁極力調停，中年漢起身後仍怒火未消，擾攘一番後，中年漢終放開青年，但仍指罵對方：「打X死你呀，細路，打！」其後警方接報到場調查，案件列作糾紛處理。
片段甫開始，可見一名中年漢情緒激動，跨坐在一名男子身上，大喊：「報警呀！係咪你打我先？......係咪要打？有話要排隊咩？」 一名黑衫女子見狀上前嘗試調停，試圖隔開兩人。多名職員則在旁苦勸：「唔好再打」 、「算啦算啦」、「好少事啫」，又指「大家街坊街里」勸二人各讓一步。職員又提醒中年漢身上財物掉落，當時現場不少食客正舉機拍攝。有人則不住說要報警處理。
中年漢其後雖放開青年，並站起身，但依舊怒火未消，向對方叫囂：「打X死你呀，細路，打！」青年隨後亦站起身，黑衫女子幫忙拾回其斜孭袋。中年漢轉而質問職員，「有無話要排隊？佢拎杯我唔使拎杯？」職員只能只能無奈安撫：「唔好勞氣」。中年漢隨後再度上前指罵男子，欲繼續與其爭論，片段到此結束。
今日（13日）上午11時46分，警方接獲報案指，安達商場大家樂一名65歲男子與一名年約30歲男子懷疑因排隊問題爭執打鬥。人員到場調查後，事件列作糾紛處理。
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