有片｜因排隊起衝突　中年漢跨坐壓制青年　怒吼：打X死你呀細路

秀茂坪兩名男子因排隊問題爭執，最終雙方動武。今日（13日）社交平台流傳片段，顯示一名中年男子在大家樂內，跨坐在一名年輕男子身上，將對方壓制在地，且不斷高聲怒吼。儘管餐廳職員在旁極力調停，中年漢起身後仍怒火未消，擾攘一番後，中年漢終放開青年，但仍指罵對方：「打X死你呀，細路，打！」其後警方接報到場調查，案件列作糾紛處理。



一名黑衫女子見狀上前嘗試調停，試圖隔開兩人。（我們都是在秀茂坪長大的 (We All Grew Up In Sau Mau Ping) 影片截圖）

片段甫開始，可見一名中年漢情緒激動，跨坐在一名男子身上，大喊：「報警呀！係咪你打我先？......係咪要打？有話要排隊咩？」 一名黑衫女子見狀上前嘗試調停，試圖隔開兩人。多名職員則在旁苦勸：「唔好再打」 、「算啦算啦」、「好少事啫」，又指「大家街坊街里」勸二人各讓一步。職員又提醒中年漢身上財物掉落，當時現場不少食客正舉機拍攝。有人則不住說要報警處理。

中年漢其後雖放開青年，並站起身，但依舊怒火未消，向對方叫囂：「打X死你呀，細路，打！」青年隨後亦站起身，黑衫女子幫忙拾回其斜孭袋。中年漢轉而質問職員，「有無話要排隊？佢拎杯我唔使拎杯？」職員只能只能無奈安撫：「唔好勞氣」。中年漢隨後再度上前指罵男子，欲繼續與其爭論，片段到此結束。

對方從地上爬起後，黑衫女子幫忙拾回其斜孭袋。（我們都是在秀茂坪長大的 (We All Grew Up In Sau Mau Ping) 影片截圖）

中年漢轉而質問職員，「有無話要排隊？佢拎杯我唔使拎杯？」（我們都是在秀茂坪長大的 (We All Grew Up In Sau Mau Ping) 影片截圖）

多名職員則在旁苦勸。（我們都是在秀茂坪長大的 (We All Grew Up In Sau Mau Ping) 影片截圖）

今日（13日）上午11時46分，警方接獲報案指，安達商場大家樂一名65歲男子與一名年約30歲男子懷疑因排隊問題爭執打鬥。人員到場調查後，事件列作糾紛處理。