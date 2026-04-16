美容師趁顧客做Facial偷信用卡　交同黨購物套現　6人被捕涉19案

一名39歲美容院美容師，趁顧客接受美容療程期間，偷去其銀包內的信用卡，然後交予接應同黨，購買貴重物品後再轉售套現。警方於過去兩日搗破此犯罪集團，拘捕4男2女，涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產，相信涉及41萬元。



歹徒作案的示意圖。（翁鈺輝攝）

新界南總區刑事部李木易警司講述案情稱，警方於去年12月至今年4月期間，共接獲19宗市民報案指信用卡被盜取，並在短時間內被人在港九新界多處購買貴重物品，損失金額總值超過41萬元。

新界南總區刑事部李木易警司呼籲巿民，小心看管財物。（翁鈺輝攝）

趁受害人躺平接受療程 偷取銀包內信用卡

新界南總區刑事部立即展開深入調查，通過情報分析及翻查大量閉路電視片段，最終發現所有受害人在信用卡被盜前，都曾經光顧一間旺角美容院。警方順藤摸瓜下，成功鎖定一個盜竊集團，美容院一位美容師更是集團主腦，她利用職務之便，在顧客接受美容服務時盜取信用卡，得手後隨即將信用卡交給在美容院外接應的同黨；然後該同黨立即離開，前往店舖購物，最後轉售套現。

李木易續指，受害人接受美容療程前，涉事的美容師要求她將個人物品及手袋放在床邊或儀器旁邊。當受害人躺平接受療程、閉眼放鬆精神之際，美容師趁其不備偷取其銀包內的信用卡，得手後再將銀包放回原位，以避免受害人察覺。事實上有受害人在數日後，甚至接到銀行月結單才驚悉信用卡被盜用。

轉交美容院外同黨 購買貴重物品再出售套現

而被盜取的信用卡，美容師第一時間交予在美容院外接應的同黨。由對方前往不同地區的電器舖、金舖或藥材舖購買智能手機、金器或保健品等，再將物品出售套現。

盜竊集團的成員分工明確、各司其職。整個過程由盜取顧客信用卡，轉交同黨，購買物品至出售套現，一氣呵成，務求於最短的時間內，以及被受害人發現信用卡被盜之前，獲取利益。 案件損失金額總值超過41萬元，單一案件損失金額最大是5萬元。

警一連兩日拘4男2女 39歲美容師為盜竊集團主腦

新界南總區刑事部於過去兩日（4月14日及15日）展開行動。當時探員發現有集團成員正在使用他人的信用卡購物，遂以「盜竊」罪及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕4男2女（39至52歲），並在其中一人上搜獲一張他人信用卡。當中39歲被捕美容師，相信是盜竊集團主腦。

其中3名被捕人已合共被暫控一項「盜竊」及兩項「以欺騙手段取得財產」罪，案件於今日於沙田裁判法院提堂。

新界南警區刑事總部破獲一個盜竊集團拘捕8男女，包括主腦美容師。（翁鈺輝攝）

警方重申「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁10年。

李木易呼籲市民，光顧美容院或其他類似地方例如健身中心時，許多人習以為常將手袋、錢包或手提電話等個人物品暫放於身邊的休息區、床邊或開放式層架上，以為「只是離開一會兒」或「眼望到的範圍」應該不會有問題。然而這些地方始終是公眾地方，即使是看似安全的環境，也有可能潛藏財物被順手牽羊、盜取的風險。

正如本案的盜竊集團成員，藉着受害人對財物保管之警覺性低、掉以輕心，以及利用他們對美容院的信任而監守自盜，進行盜竊。 因此，市民應時刻保持警覺，謹記「貴重財物不離身」的原則，盡量將隨身物品置於視線可及的範圍內。若視線會離開貴重財物，應該選用附有鎖具的儲物櫃。