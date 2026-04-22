假官員指犯法命赴港買金粒　海外7內地生失$700萬　警拘3男緝兩人

警方偵破專針對海外留學內地生騙案，騙徒會假扮官員，訛稱身在海外的受害人犯刑事案件，指示其赴港到本地金舖，多次小額地購買金粒，交予騙徒作保證金。騙徒得手後，會將金粒熔煉成金磚，或套現為現金或虛擬貨幣。7宗案件損失共約700萬元，最大一宗損失達160萬元。



案件引起區內的金舖懷疑，及時向警方舉報揭發事件。警方翻查天眼，偵破其中4宗案件，起回500萬元贓款，並拘捕3名負責接贓的男子，正通緝兩名假扮官員的在逃者。



警方瓦解一個專門針對海外留學生的假冒官員電話詐騙集團，偵破4宗案件，起回500萬元贓物。（梁偉權攝）

7宗案件最大一宗損失160萬 指示受害學生赴港買黃金證清白

自今年開始，旺角警區陸續接獲7宗同類型假冒官員電話詐騙舉報，受害人均為到海外升學的內地留學生。騙徒假扮內地公安致電他們，聲稱他們涉及洗黑錢等嚴重刑事案件，要夠受害人配合調查，赴港到珠寶店購買金粒，交予其他詐騙集團成員作保證金以示清白。騙徒隨即會將金粒套現變現金或虛擬貨幣。據悉，騙徒會收集金粒再熔煉成金磚，方便儲存。

7宗案件共涉款約700萬元，最大一宗損失個案達160萬元。據悉，受害人分別在英國及澳洲留學，騙徒與受害人聯絡期間，會指示受害人與家人斷絕聯絡，或謊稱需要學費以向家人索錢，待受害人回到海外才驚覺被騙，透過網上電子報案揭發事件。

騙徒致電身在海外的內地留學生，假扮內地公安，聲稱對方涉及洗黑錢等嚴重刑事案件，要求受害人配合調查，赴港到珠寶店購買金粒作保證金以示清白。（警方提供）

騙徒指示留學生「小數目高頻率」買金以逃避登記 警拘3人起回500萬

旺角刑事部總督察陳孟豪表示，騙徒會指示受害人，以小數目但高頻率形式購買金粒，以減低被懷疑的風險。騙徒為拖延被揭發，與受害人交收黃金後，會繼續和受害人保持聯絡，博取他們的信任，從而令自己有更多的時間去處理贓物，將贓物變賣成現金或者是加密貨幣。

警方調查期間利用銳眼計劃、坊間的閉路電視及分析大量資料，鎖定疑犯，拘捕3名負責接贓的中國籍男子（25至37歲），涉嫌4宗「串謀詐騙」 和「處理犯罪得益」罪。警方亦在其工作地點起回約500萬元的贓物。案件仍在調查中，有假扮官員的人在逃，警方已發出兩張通緝令，相信未來有進一步拘捕行動。至於買賣貴金屬的相關條例，警方會適時與其他有關部門聯絡。

據悉，騙徒會收集金粒再熔煉成金磚，方便儲存。（梁偉權攝）

案件有賴金舖及時舉報 提醒業界遇慌張留學生買金應留神

旺角警區情報組高級督察梅碧心表示，案件因金舖及時舉報，才能在騙徒嘗試拖延及銷毀證據時及早介入，識別潛在受害人，減低其損失。就該類型的留學生騙案 ，警方已向業界發出防騙指引，如金舖的客戶是年輕內地旅客，買金時神情慌張，不斷四處張望，要不停通電話，甚至用視像通話，職員可以嘗試問他買金目的；他們常會分多次、少量地購買金粒，每次金額不多於12萬元，以免登記名字。遇到上述的情況前線人員，可報警或透過警方防騙易熱線18222求助。

警方表示，是次能及早識別受害人，爭取寶貴的調查時間，有賴區內金舖、連鎖珠寶店及酒店前線職員高度警覺，形成可靠的安全網，亦有賴西九龍總區防止罪案辦公室、旺角警區警民關係組長期建立的情報機制、西九龍社群先鋒計劃，前線的職員可透過即時熱線與情報單位通報。

警方亦透過中國內地本地留學生群組，即俗稱「港漂」學生，傳遞防騙的訊息。（警方提供）

警提醒：執法人員絕不會要求繳交保證金 金舖不要接收來歷不明黃金

警方亦透過本地的中國內地留學生群組，即俗稱「港漂」學生，傳遞防騙訊息，希望他們可以分享給海外留學的朋輩，提高防騙意識；亦透過內地與香港協作機制，與中國內地和其他境外的執法部門保持聯絡，交換情報 。

重案組高級督察袁栢瑩提醒，所有金舖、金工場等等的貴金屬交易商，不要接收來歷不明的黃金或其他貴金屬，並應及時報告可疑交易，通知警方與聯合財富情報組聯絡；公眾需提防毋須學歷高回報賺快錢的廣告，以免被防騙集團利用誤墮法網。

警方呼籲海外留學生及家長，任何執法人員，絕對不會透過電話，要求以任何的形式購買黃金、轉數或去繳交保證金。以欺騙手段取得財產罪，一經定罪最高可判監禁10年；處理贓物罪則可以被判監禁14年。