宏福苑｜子代父母行上24樓取結婚相　八旬婆婆上樓失敗感可惜

大埔宏福苑大火後，宏新閣21至31樓住戶今（22日）回家執拾，下午時分陸續有居民於收拾後落樓，有居民代父母步行24層樓樓梯，一回到單位，需時20分鐘，並成功取回金器及父母結婚相等物品，放滿了兩個行李箱及四個袋。有居於高層的八旬婆婆因體能問題未能上樓，曾嘗試行樓梯練習，惟下樓後腳不斷震，始終未能成事。



宏福苑宏新閣21至31樓住戶今（22日）回家執拾，下午時分陸續有居民於收拾後落樓。（鄭子峰攝）

宏福苑宏新閣21至31樓住戶今（22日）回家執拾，下午時分陸續有居民於收拾後落樓。（鄭子峰攝）

行上24樓花20分鐘 如可再度上樓會取回衣服等物品

林先生代居於宏新閣24樓的父母上樓執拾，取回金器及父母的結婚相等物品，放滿了兩個行李箱及四個袋。他形容單位環境的情況「ok」，「佢嗰啲梳化、床都冇事。」他指，由地下走上單位共耗時約20分鐘，認為政府的安排做得不錯，且有民安隊提供幫忙。他續說，若政府安排第二次上樓的話，會取回衣服等物品。

林先生代居於宏福苑宏新閣24樓的父母上樓執拾，取回金器及父母結婚相等物品。（董素琛攝）

八旬婆婆由女婿代上樓 成功取回與丈夫的照片、護照

居於宏新閣40年的八旬梁婆婆，因體力問題未能上樓，女婿替她上樓執拾，成功取回與丈夫的照片、護照等物品，她對此感到幸運。她說，曾試過練習上樓梯，期望可親自上樓，惟始終未能成事，「腳震呀，（腳）落到嚟係咁震。」

她對未能上樓感到可惜，「都冇辦法㗎，30樓你點上呀？上咗去落唔到嚟就死。」

居於宏新閣40年的八旬梁婆婆因體力問題未能上樓。（董素琛攝）

10日前收到單位照片形容是「爛晒㗎啦、Total loss（全部損失）」

居於宏新閣21樓居民邱先生於下午上樓，帶同一張凳、一個大袋及一個行李袋上樓，雖本身有踢足球的習慣，但他對要走上高層位置感辛苦，「預咗行四五層唞一唞，咁五次就到㗎啦。」他續指，10日前收到單位照片形容是「爛晒㗎啦、Total loss（全部損失）」，當時已開始睡不好，又會夢到單位的情況，「好似琴日咁，最多瞓四個鐘。」

邱先生期望能取回女兒大學時的照片、愛犬的骨灰。（鄭子峰攝）

冀取回女兒大學時照片、愛犬骨灰 「都要上去喊一喊嘅」

邱先生期望，能取回女兒大學時的照片、愛犬的骨灰，堅持上樓皆因要與單位道別，「住咗43年，我哋一落成就喺度住….. 都要上去喊一喊嘅」。大火已過約5個月，他哽咽說，感謝市民及政府的關懷，他認為，政府亦有其難處，接受3小時的上樓安排。