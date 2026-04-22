藥房稱買蟲草送同價中成藥　磨粉後變原價12倍　內地客報海關拉人

海關早前接獲一名內地旅客舉報，指旺角一間藥店的店員在銷售過程中，涉嫌作出誤導性遺漏的營業行為，店員聲稱「買幾多錢蟲草就送幾多錢中成藥」，旅客於是答應買6,000元蟲草。店員將「送贈」的蟲草磨粉後，卻改口稱只送「十分一價值的中成藥」，最終貨品索價逾7萬元，達原價約12倍。



經深入調查後，海關今日（22日）以涉嫌「作出誤導性遺漏的不良營商手法」，違反《商品說明條例》，拘捕涉案39歲本地男店員，押回海關總部作進一步調查。



旺角一藥房店員聲稱「買幾多錢蟲草就送幾多錢中成藥」，旅客原本購買6,000元蟲草以取得同價中成藥，最終店員卻索價逾7萬元，達原價約12倍。（羅日昇攝）

受害人今年1月來港旅遊期間，到涉案藥房購物。店員向其聲稱，店舖正進行促銷優惠，只要購買蟲草，便會贈送同等價值的中成藥產品。受害人再三查詢優惠詳情，店員均回覆「買幾多錢蟲草就送幾多錢中成藥」。

當受害人明確向店員表示，想購買6,000元的蟲草，以獲贈相同價值的中成藥產品，店員將蟲草磨成粉末後，才透露總價為71,400元，達原本價格的近12倍。由於價錢遠超預期，受害人即時向店員提出質疑，店員始改口稱優惠是「買幾多錢蟲草，就會贈送十分之一價值的中成藥」，並指蟲草已磨成粉末，要求受害人完成交易。

據悉，有關受害人完成交易後，有立即向海關舉報，並通報內地當局。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組調查主任鄭浩然交代案件。（羅日昇攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組調查主任鄭浩然表示，案中情節看似與以往「斤變兩、兩變錢」手法有所不同，實際上藥店只是用「買幾多送幾多」作為一個幌子， 分散消費者的注意力。整個銷售過程中，店員一直沒有向受害人透露蟲草的真實價格，直到磨粉後才說出，屬不良藥店慣常使用的誤導手法。

海關稱，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。内地勞動節黃金周將至，海關將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商。

除執法之外，海關加強有關宣傳教育的工作，在不同地區的旅遊熱點派發宣傳單張，向旅客講解消費者權益和提供精明消費小錦囊等。海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格；亦留意商戶提出的優惠是否合理，定總價前，切勿同意商戶將中藥材切片或磨粉，以免在未能掌握真實價格的情況下，被迫完成交易

海關到涉事藥房調查。（羅日昇攝）

根據《商品說明條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。