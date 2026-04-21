海關旺角藥房放蛇買中藥材 男店員索價$2.2萬被捕 達原價160倍
五一黃金周將至，海關今日（21日）在旺角一藥房進行「放蛇」試購行動，揭發有職員使用不良營商手法銷售中藥材，用「斤變兩，兩變錢」手法，誤導客人以高價購買中藥材珍珠草，結果半斤珍珠草索價高達22,400元，是原價140元的160倍。行動中，一名25歲男店員違反《商品說明條例》被捕。
海關呼籲消費者光顧信譽良好的商戶，購物時要留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。
中藥材珍珠草「斤變錢」 半斤$140變$22,400
海關留意到有部分不良藥店專門以旅客為目標，在銷售過程中，使用俗稱 「斤變兩，兩變錢」手法，誤導顧客以高價購買中藥材或參茸海味。
海關今日（21日）旺角一藥店採取「放蛇」試購行動，試購人員向店員表示想購買天然的護肝中藥，該名店員積極地向試購人員推銷珍珠草。但在銷售過程中，店員故意遺漏真正的計價單位和總價錢，只是表示珍珠草的價錢為「280元」。當試購人員進一步向店員查詢貨品的計價單位和總價錢時，店員多次迴避，一直沒有提及有關資料，試圖誤導試購人員以為所購商品是以「斤」來計價。
當試購人員決定購買半斤後，店員隨即將大部分貨品拿去磨粉，並告知珍珠草的價錢是以「錢」來計算，總價錢由原本的每斤280元（即半斤140元），變成半斤22,400元，為原價的160倍。
海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳亮指，店員銷售手法是徹頭徹尾的誤導。海關隨即以涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售中藥材，違反《商品說明條例》，拘捕一名25歲男銷售人員，將他押返海關總部調查。
海關設快速行動隊處理旅客緊急投訴
海關稱，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。内地勞動節黃金周將至，海關將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商。
除執法之外，海關加強有關宣傳教育的工作，在不同地區的旅遊熱點派發宣傳單張，向旅客講解消費者權益和提供精明消費小錦囊等。海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。
根據《商品說明條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。