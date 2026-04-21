海關旺角藥房放蛇買中藥材　男店員索價$2.2萬被捕　達原價160倍

五一黃金周將至，海關今日（21日）在旺角一藥房進行「放蛇」試購行動，揭發有職員使用不良營商手法銷售中藥材，用「斤變兩，兩變錢」手法，誤導客人以高價購買中藥材珍珠草，結果半斤珍珠草索價高達22,400元，是原價140元的160倍。行動中，一名25歲男店員違反《商品說明條例》被捕。



海關呼籲消費者光顧信譽良好的商戶，購物時要留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。



海關在旺角一藥店「放蛇」試購中藥材，銷售過程中，店員故意遺漏真正的計價單位和總價錢。（羅日昇攝）

中藥材珍珠草「斤變錢」 半斤$140變$22,400

海關留意到有部分不良藥店專門以旅客為目標，在銷售過程中，使用俗稱 「斤變兩，兩變錢」手法，誤導顧客以高價購買中藥材或參茸海味。

海關今日（21日）旺角一藥店採取「放蛇」試購行動，試購人員向店員表示想購買天然的護肝中藥，該名店員積極地向試購人員推銷珍珠草。但在銷售過程中，店員故意遺漏真正的計價單位和總價錢，只是表示珍珠草的價錢為「280元」。當試購人員進一步向店員查詢貨品的計價單位和總價錢時，店員多次迴避，一直沒有提及有關資料，試圖誤導試購人員以為所購商品是以「斤」來計價。

當試購人員決定購買半斤後，店員隨即將大部分貨品拿去磨粉，並告知珍珠草的價錢是以「錢」來計算，總價錢由原本的每斤280元（即半斤140元），變成半斤22,400元，為原價的160倍。

海關以涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售中藥材，違反《商品說明條例》，拘捕一名25歲男銷售人員。（羅日昇攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳亮指，店員銷售手法是徹頭徹尾的誤導。海關隨即以涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售中藥材，違反《商品說明條例》，拘捕一名25歲男銷售人員，將他押返海關總部調查。

海關設快速行動隊處理旅客緊急投訴

海關稱，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。内地勞動節黃金周將至，海關將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳亮交代案件。（羅日昇攝）

除執法之外，海關加強有關宣傳教育的工作，在不同地區的旅遊熱點派發宣傳單張，向旅客講解消費者權益和提供精明消費小錦囊等。海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

根據《商品說明條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。