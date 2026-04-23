啟德醫院地盤奪命意外｜雜工轉地盤僅兩日遇不測　遺孀難接受痛哭

啟德醫院地盤昨日（22日）發生奪命工業意外，59歲姓林男工人被鏟車上組裝件傾側壓中背部，昏迷送院不治。死者兒子透露，父親十多年前自內地來港定居，生前在啟德醫院地盤任職雜工，豈料轉往另一個地盤工作僅兩天即遇橫禍喪命。兒子表示，公司至今尚未就身後事及賠償安排等洽談，他們希望對方能徹查意外原因，而母親至今仍難以接受噩耗。受訪期間，死者遺孀不斷痛哭，場面哀傷。



死者兩名兒子。（黃學潤攝）

死者來自福建，十多年前與太太來港生活，育有兩子，分別任職電梯維修及裝修。一家四口在沙田區公屋居住逾7年。兒子表示，據二判老闆所指，父親是被墮下的石屎板擊中，背部有致命傷。他指，父親在啟德醫院地盤任職雜工，但剛轉到醫院另一個地盤工作僅兩天，即遭遇橫禍。

兒子續指，家庭經濟狀況一般，父親身後事需要公司支援，然而對方至今仍未就身後事及賠償安排與家屬洽談。他亦希望公司能徹查意外原因，並交代意外過程。他續指，母親至今仍難以接受噩耗。

啟德醫院地盤發生奪命工業意外，一名男工人死亡。（梁偉權攝）

工業傷亡權益會（工權會）正跟進此宗意外事故。會方於昨日晚上回應指，涉事工友為地盤雜工，當時負責協助預製消防喉轆組件穩固在鏟車上，然後運送。惟於運送期間被組件壓中重傷不治。

工權會表示十分關注是次意外，會繼續協助家屬所需。會方促請承建商和僱主作出善後安排，協助家屬渡過難關，並要求勞工處徹查意外原因，避免同類意外。會方亦提及，過去該地盤也發生過嚴重工業意外。2025年1月13日大型竹棚倒塌，導致11人受傷，其中一名女工嚴重受傷。

啟德醫院地盤發生奪命工業意外，一名男工人死亡。（梁偉權攝）

啟德醫院地盤發生奪命工業意外，一名男工人死亡，晚上地盤有工人用膠布遮擋寫有地盤資料的招牌。（梁偉權攝）