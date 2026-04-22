啟德醫院地盤男工遭1噸重組裝件壓斃　醫管局要求承建商協助家屬

啟德今日（22日）發生奪命工業意外。下午5時10分，消防接獲報案，指祥業街及承昌道交界啟德醫院第二期主要工程地盤內，一名男工暈倒。59歲姓林事主由救護員送往聯合醫院搶救，惜送院後證實不治。警方經初步調查後，將案件列作「工業意外」，相信事主以鏟車運送1噸重的組裝件期間，傾側壓中其背部。



醫管局稱難過及非常關注事件，對離世工人的家屬致以深切慰問，已要求總承建商中國建築工程（香港）有限公司必須為家屬提供適切協助、妥善照顧家屬及處理工人的後事。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。



事主被送往聯合醫院後不治。（資料圖片）

警方表示，涉事組裝件長1米、高2.3米、闊0.65米，重約1噸。

醫管局表示，今日傍晚接獲啟德醫院第二期工程總承建商通知，一名受僱於工程分判商的59歲男工人，在工作期間受傷昏迷，工人被送往聯合醫院急症室搶救後證實死亡。局方對事件感到難過，對離世工人的家屬致以深切慰問，已要求總承建商必須為家屬提供適切協助、妥善照顧家屬及處理工人的後事。

該局稱非常關注事件，在知悉事件後隨即向工程總承建商中國建築工程（香港）有限公司了解及跟進，並敦促總承建商必須嚴肅跟進，盡快採取一切必要措施，確保地盤安全。醫管局已要求總承建商徹查事件成因，盡快向醫管局提交報告。

醫管局強調，一直非常重視轄下醫院工程的工業安全，知悉總承建商已向勞工處呈報事件，亦會督促總承建商全力配合勞工處及相關執法部門的調查。