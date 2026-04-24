宏福苑｜宏昌閣骨折居民撐拐杖上7層　盼拾亡父回憶：呢度回憶多

大埔宏福苑上樓安排進入第二輪，今日（24日）繼續是宏昌閣和宏仁閣的居民上樓。其中一名宏昌閣的男住戶，較早前因意外腳傷骨折，希望改期上樓，雖獲當局回覆，但一直未確定日期，今日只好扶住拐杖和穿上保護夾撐上7樓單位，目的是緬懷居所和重拾對亡父的回憶。



郭先生撐拐杖和有坐墊的椅子上樓。（蔡正邦攝）

家住宏昌閣7樓單位的郭先生，較早前因意外導致左腳骨折，已經近三星期了。為此他曾向社工要求改期上樓，但一直沒有確實回覆：「佢有回覆，但係暫時唔確定會有另外邊一日。咁『積極安排』係有機會嘅，但係有機會有，亦都係有機會無啦！自己衡量過，如果得一次嘅話，無得上同整親隻腳嘅選擇，咁我為自己受傷負責任囉！就算受傷都要上去。」他已戴上保護夾保護腳掌。

郭續說，沒有收到社工的相片，未知單位實際損毀情況：「住咗廿幾三十年，無論佢咩情況都好，都想照顧下呢個屋企。有得攞就攞，可能相簿、文件。」他指出單位盛載對其亡父的回憶：「佢日常用嘅物件，我一直沒有丟。佢（父親）晚年主要喺廳坐，睇吓電視，呢度回憶係多。」

今日他找來三位朋友陪伴，自己撐拐杖和有座墊的椅子：「主要係朋友幫手搬，我負責指揮。」相信問題不大。

另一位住宏昌閣8樓的住戶陳女士直言忐忑不安：「隔離左右都上咗天堂，我帶咗花嚟！」今日她由胞弟陪同上樓執拾，希望可以取回貴重和具紀念價值的物品，包括在外國購買的公仔。

昨日（23日）晚上政務司副司長辦公室表示，宏昌閣及宏仁閣昨日共115戶424人上樓，有兩戶及5人登記後沒有出現；收到8宗居民求警協助個案和4宗市民身體不適的求助個案，以及一宗個案需要尋求心理輔導服務。

大埔宏福苑上樓安排進入第二輪，接連三日（23至25日）是宏昌閣及宏仁閣的居民上樓。(資料圖片/梁鵬烕攝)