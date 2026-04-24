宏福苑聽證會．重點｜消防處處長楊恩健今出席　首有部門首長作供

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（24日）舉行第十九場聽證會，作供證人，包括消防處助理處長（新界北）鄧榮華及消防處處長楊恩健。翻查資料，楊恩健是至今出席聽證會作供證人中最高級政府官員，至於鄧榮華則是大火當日的第五任現場指揮官，他在當日下午6時22分，將火警升為五級。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。



宏福苑聽證會4月24日（第十九場）重點：

．消防處助理處長（新界北） 鄧榮華作供。

．消防處處長楊恩健作供。



【10:14】消防處助理處長（新界北）鄧榮華作供。他自1996年加入消防處，在2025年晉升至助理處長（新界北），在大火當日下午4時19分至6時22分擔任總指揮。

消防處處長楊恩健4月24日在大火獨立委員會聽證會作供。（資料圖片/梁偉權攝）

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《香港01》宏福苑五級火專頁

2026年4月22日宏福苑大火獨立委員會聽證會再有消防處人員作供；圖為 2025年11月27日，大埔宏福苑五級火後，消防員將物資運往現場。（Getty Images）

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，2026年4月5日所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.22第十六場重點

宏福苑聽證會4.23第十七場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

