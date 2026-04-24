宏福苑聽證會．重點｜消防處處長楊恩健今出席 首有部門首長作供
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會今日（24日）舉行第十九場聽證會，作供證人，包括消防處助理處長（新界北）鄧榮華及消防處處長楊恩健。翻查資料，楊恩健是至今出席聽證會作供證人中最高級政府官員，至於鄧榮華則是大火當日的第五任現場指揮官，他在當日下午6時22分，將火警升為五級。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。
宏福苑聽證會4月24日（第十九場）重點：
．消防處助理處長（新界北） 鄧榮華作供。
．消防處處長楊恩健作供。
【10:14】消防處助理處長（新界北）鄧榮華作供。他自1996年加入消防處，在2025年晉升至助理處長（新界北），在大火當日下午4時19分至6時22分擔任總指揮。
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大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
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