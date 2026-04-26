假官員指示赴港買金粒騙$700萬　警再拘44歲女　累計4人被捕

警方日前偵破專針對海外留學內地生騙案，揭發有騙徒會假扮官員，向7名身在海外留學的內地生訛稱干犯刑事案件，指示其赴港到本地金舖，多次小額地購買金粒，交予騙徒作保證金。騙徒得手後，會將金粒熔煉成金磚，或套現為現金或虛擬貨幣。7宗案件損失共約700萬元，最大一宗損失達160萬元。警方偵破其中4宗案件，起回500萬元贓款，拘捕3名負責接贓的男子，正通緝在逃同黨。



案件有最新發展，警方經深入調查後，上周四（23日）在旺角區再拘捕多一名44歲女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，被捕人數增至4人。該名被捕女子已被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於明日（27日）上午在西九龍裁判法院提堂。



據了解，該名被捕女子持台灣護照到港。



警方在旺角區再拘捕多一名44歲女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。（警方提供）

警方早前召開記者招待會交代案情，自今年開始，旺角警區陸續接獲7宗同類型假冒官員電話詐騙舉報，受害人均為到海外升學的內地留學生。騙徒假扮內地公安致電他們，聲稱他們涉及洗黑錢等嚴重刑事案件，要求受害人配合調查，赴港到珠寶店購買金粒，交予其他詐騙集團成員作保證金以示清白。騙徒隨即會將金粒套現變現金或虛擬貨幣。據悉，騙徒會收集金粒再熔煉成金磚，方便儲存。

7宗案件共涉款約700萬元，最大一宗損失個案達160萬元。據悉，受害人分別在英國及澳洲留學，騙徒與受害人聯絡期間，會指示受害人與家人斷絕聯絡，或謊稱需要學費以向家人索錢，待受害人回到海外才驚覺被騙，透過網上電子報案揭發事件。

據悉，騙徒會收集金粒再熔煉成金磚，方便儲存。（梁偉權攝）

警方調查期間利用銳眼計劃、坊間的閉路電視及分析大量資料，鎖定疑犯，拘捕3名負責接贓的中國籍男子（25至37歲），涉嫌4宗「串謀詐騙」 和「處理犯罪得益」罪。警方亦在其工作地點起回約500萬元的贓物。警方經深入調查後，上周四（23日）在旺角區再拘捕多一名44歲女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，被捕人數增至4人。