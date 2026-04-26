天水圍深夜驚傳環迴「鹹片」呻吟聲　街坊報警與電動單車少年對質

天水圍天秀路公園今日（26日）凌晨疑有街童高聲播放不雅影片，呻吟聲傳遍整個公園及附近屋苑，「環迴立體聲」震驚街坊，有人拍片與一名駕駛電動單車的少年對質，其後報警處理，在Threads引起熱議。



帖主拍片向一名駕電動單車的少年對質，對方否認「唔關我事㗎」，並載同一名少女離去。（Threads影片截圖）

相關帖文及留言區分別有兩段短片，其中留言區的影片拍下懷疑「鹹片」傳出的呻吟聲，聲浪傳遍整個公園一帶，該片主留言稱「食食吓宵夜嚇死我」。

另一影片則是帖主與一名少年對質，文中透露放狗期間，附近傳出奇怪叫聲，查看下發現一群街童「踩住電動單車開住個喇叭播鹹片」。帖主上前與其中一名駕電動單車的少年對質，對方否認「唔關我事㗎」，隨即有一名少女登上後座，兩人一同駕乘電動單車離去。帖主稱已「你啲friend吖嘛，錄低晒㗎喇，我而家即刻報警呀。」

文中亦透露，「另外兩個（街童）即閃，再串返我哋話自己好L型」，當時附近亦有居民受滋擾指摘。帖文引起網民抨擊街童行為，「喺街度睇av都痴線，仲要播出黎！？係咪覺得咁樣好威？」、「電動車可以報得警！」

警方表示，今日（26日）凌晨約零時51分接獲一名女子報案，指一班年輕人士在天秀路公園播放影片，傳出嘈吵聲浪，惟涉事人士當時已經離開上址。