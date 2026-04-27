七地聯手反兒童色情拘326人　港警拘9男　揭28歲男多次非禮一男童

香港與新加坡、馬來西亞、日本、韓國、泰國及汶萊警方，透過積極的情報交流及調查，發現有人在網上下載或分享兒童色情物品。經過深入調查及分析，七地警方於3月23日至4月17日展開代號為「跨欄」的執法行動，拘捕326人。



行動中，香港警方以涉嫌「管有兒童色情物品」及「猥褻侵犯」罪，拘捕9名本地男子（18至61歲），調查亦揭發其中一名28歲被捕男子，於2023年至2024年期間，透過社交平台結交並多次非禮一名當時年僅12歲的男童。



警方指，2025年相關網上案件受害者以女性為主，逾七成12至15歲，最細僅9歲，呼籲家長應留意子女玩社交媒體的習慣，避免兒童墮入不法之徒的陷阱。



網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀（左二）、署理刑事支援科警司譚亦媛（右二）、新界北總區重案組總督察譚子偉（左一）及警察臨床心理學家馮浩堅（右一）交代案情。（翁鈺輝攝）

網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀表示，香港與新加坡、馬來西亞、日本、韓國、泰國及汶萊的警方，透過積極的情報交流及調查，發現有人在網上下載或分享兒童色情物品。經過深入調查及分析，七地警方鎖定涉案者身份，並在今年3月23日至4月17日採取行動，共拘捕326人，涉嫌製造或管有兒童色情物品或其他性罪行。

香港方面，網罪科於今年4月14日聯同五大總區人員進行突擊搜查，共拘捕9名本地男子（18至61歲），涉嫌「管有兒童色情物品」及「猥褻侵犯」。行動中，警方共檢取12部電腦或外置儲存裝置及8部手機，經初步檢驗，發現超過200段兒童色情影片及相片。

初步調查相信，被捕人是透過社群媒體平台、網站或點對點分享軟體，下載相關物品並儲存於電子裝置內。其中一名被捕人除管有相關物品外，還涉嫌透過共同興趣結識並性侵犯兒童。

行動中，警方拘捕9名本地男子，並檢獲12部電腦或外置儲存裝置及8部手機，在內發現超過200段兒童色情影片及相片。（翁鈺輝攝）

28歲男社交平台投其所好結識男童 線下會面多次非禮

新界北總區重案組總督察譚子偉續交代案情指，新界北總區虐兒組早前接獲情報，指一名28歲中國籍男子在其電子裝置內管有兒童色情影片。情報亦指出，有一名男童曾多次被該名男子非禮。

探員於4月14日持法庭搜查令，進入該男子位於元朗的單位，在科技罪案調查及應變小組協助下，在其電腦內搜獲超過20段兒童色情影片或照片。調查發現，該男子曾於2023年至2024年期間，多次非禮一名當時年僅12歲的男童。警方已於4月16日起訴該男子，案件已於粉嶺裁判法院提堂。

譚子偉強調，被捕男子與受害男童透過社交平台認識，最初在網上聊天發展共同興趣，後來投其所好並提出線下會面，繼而作出非禮行為。警方呼籲家長應留意子女玩社交媒體的習慣，避免兒童墮入不法之徒的陷阱。

警方呼籲家長應留意子女玩社交媒體的習慣，避免兒童墮入不法之徒的陷阱。（翁鈺輝攝）

網上兒童性誘識普遍 侵害者恐「冰山一角」

警察臨床心理學家馮浩堅指，網上兒童性誘識不單是香港的問題，在世界各地亦有上升趨勢 。有見及此，警方較早之前聯同香港大學及樹仁大學展開問卷調查。結果顯示，有15%的受訪者承認自己曾經使用兒童性剝削物品，包括兒童色情的物品。警方相信該數字或只是「冰山一角」，侵害者往往利用互聯網的隱密性大量接觸兒童，透過性誘識手法操控受害者守秘密，進而實施侵犯。

馮浩堅續指，市民需明白性誘識是一個漸進的過程，起初看似無害、僅就共同話題的聊天，可能在不知不覺間演變成侵犯。在此過程中，小朋友常感到困惑，甚至誤認自己需負有責任而不敢發聲。

他提醒市民，若不幸遭遇侵犯，責任永遠在侵害者身上，請務必勇敢向身邊的人求助。研究顯示，此類侵害者對女童及男童皆可能有性幻想，大眾切勿低估男童受害的風險；侵害者來自各社會階層，他們常持有扭曲性思想，將侵害行為合理化或否認其造成的傷害。此外，對兒童有性興趣的人中，逾六成擁有較強的孤獨感且處理壓力的方法較負面。若市民受到相關問題困擾，請及早尋求專業人士協助。

刑事支援科署理警司譚亦媛交代相關罪案數字指，香港警方在2025年共錄得62宗與兒童色情物品相關案件，較前一年下跌18宗。當中與網上活動相關的案件受害者以女性為主，逾七成介乎12至15歲，最細僅9歲。

在案件分類中，約27%涉及利用或促致兒童製作色情物品，其中13宗個案是不法之徒利用兒童未成熟的心智發展網上情侶關係，進而誘使對方提供私密影像。大部分受害兒童未能即時意識到事件嚴重性，誤以為不露臉或使用「閱後即焚」功能便安全。事實上，侵害者在溝通初期已掌握受害人背景，一旦獲取影像便會以此勒索金錢或要求進一步的性侵犯。

而製作色情物品相關案件同樣有17宗，犯案者多從社交平台約見受害者並實施侵犯，期間錄影過程。例如，一名13歲女童與男網友，發展成情侶後被多次拍下性行為影片，分手後遭男方以此要脅發生性行為及索取金錢，直至女童向家長索要金錢才揭發事件。

此外，發佈兒童色情物品佔15宗，部分被捕者在網上見到兒童私密照後未即時舉報，反而轉發分享，對受害者造成二次傷害。管有兒童色情物品案件則有13宗，大部分由警方主導的情報行動揭發。

譚亦媛強調，家長是保護子女的第一道防線。建立互信的親子關係、開啟家長監護機制、甚至與年幼子女共用社交賬戶皆能預防風險。曾有家長透過共用賬戶即時制止陌生人向女兒索取私密照；亦有家長因平日教導有方，令13歲男童在面對私處照片及私密照要求時能即時拒絕並報告。警方提醒家長，應教導子女切勿輕信陌生人、不隨意在鏡頭前裸露或透露資料，身體並非用來交換情感的工具。

張巧儀總結指，網上兒童色情物品已演變成跨國犯罪產業鏈。香港警方於2025年加入國際刑警受害者辨認工作小組，該跨國資料庫已識別及拯救逾6.2萬名兒童，並拘捕超過2.5萬名施虐者。

警方重申，無論是製作、發布或管有兒童色情物品，均屬嚴重罪行，而製作或發布更是罪加一等。根據現行法例，任何人管有兒童色情物品，最高可被判監5年及罰款100萬元；而任何人製作及發布兒童色情物品，最高則可被判監8年及罰款200萬元。