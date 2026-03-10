東張西望｜獸父邀人性侵14歲兒子　涉發布兒童色情被捕　內情曝光

TVB節目《東張西望》昨晚（9日）一集講到觀眾陳小姐在交友程式中認識一名男士，對方在傾談時透露曾拍攝兒子性器官及侵犯兒子，又邀請女士與自己及兒子性交，事件引起社會關注。消息指，警方已拘捕涉案59歲男子，涉嫌發佈兒童色情物品，但經調查後發現被捕人的子女均已成年，原來他在網上下載兩張不明兒童的裸露照片，再將其傳給報案人。



（資料圖片）

消息指，報案人陳小姐於去年12月初透過交友程式Heymandi 認識一名男子，對方透露自己有一名14歲的兒子，並詢問報案人是否有興趣與自己及兒子三人性交。其後二人轉用Telegram繼續聯絡，而報案人曾收到由對方傳送的兩張兒童私密部位及臀部的照片，她擔心兒童的安危，遂繼續與男子聊天及相約於今年2月12日在旺角區見面。

當日男子獨自到達相約地點，報案人確認其身份後，將其截停及報案。被捕人在警方到場前嘗試離開，但最終在旺角黑布街與豉油街交界被警員截停及拘捕。被捕男子最終承認自己去年12月初在網上下載了兩張不明兒童的裸露照片，再將其傳給報案人，以增加性趣。被捕男子曾拒絕警方檢驗手提電話，其後警方在其住所內檢取一部手提電腦作證物。

據知，警方已確認過被捕男子的子女均為成人，他與妻子、28歲女兒及26歲兒子同住在大埔區的住所超過20年。

警方回覆《香港01》查詢表示，早前接獲報案，指一名男子向一名女子傳送懷疑兒童不雅照片。經調查後，警方於2月12日拘捕一名59歲男子，涉嫌發佈兒童色情物品。被捕男子已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。案件已交由大埔警區刑事調查隊第六隊跟進。