海關截內地寄港包裹檢$230萬可卡因　41歲非本地女被捕周三提堂

海關在一個內地寄港包裹內，搜出約3公斤懷疑可卡因，估計市值約230萬元。關員經調查後，昨日（27日）在旺角拘捕一名41歲非本地女子。該名女子已被控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（29日）在九龍城裁判法院提堂。



一名非本地女子涉嫌以郵寄包裹方式販毒被捕，圖為海關檢獲的可卡因。（海關提供）

海關早前與內地禁毒及緝私部門交流情報，於本月25日截查兩件由內地寄港、報稱為書本及服飾的包裹。關員經檢查後，在其中一件包裹內的行李箱夾層中，搜出該批懷疑可卡因。海關隨即展開監控遞送行動，至昨日在旺角拘捕該名涉案女子。

一名非本地女子涉嫌以郵寄包裹方式販毒被捕 。（海關提供）

海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。